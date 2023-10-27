Онколог рассказал, что "подхваченные инфекции" могут спровоцировать развитие рака

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург-онколог, химиотерапевт Антон Ёлкин рассказал, существует ли риск заразиться раковым заболеванием.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснил, что злокачественные опухоли в 10 процентах случаев имеют наследственный характер.

Врач отметил, что онкологию могут спровоцировать генетические мутации, вирусные инфекции, нездоровый образ жизни и избыток ультрафиолетового излучения.

Ранее врач-онколог Варвара Саникович назвала виды рака, проявляющиеся у людей старше 50 лет.

Он рассказал, что 90 процентов пациентов с онкологией заболели раком из-за пагубных привычек. Наследственность чаще является лишь совпадением.

Онколог заверил, что человек не может заразиться раком от онкобольного родственника. Ёлкин, однако, предупредил, что есть риск "подхватить" инфекцию, которая станет причиной развития онкологии.

"Существуют вирусные инфекции, которые могут провоцировать развитие опухолей в тканях, пораженных этими вирусами. Например, вирусы гепатита и папилломы человека могут передаваться через половой контакт и кровь", — цитирует слова медика "Вечерняя Москва".

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