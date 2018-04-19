Американские ученые пришли к выводу, что эффективнее всего борются с зубной болью нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
Проблемы с зубной болью знакомы практически каждому человеку, перед которым вставал вопрос, как облегчить свое состояние до похода в больницу.
Также вполне приемлемыми являются опиоидные средства, но они обладают множеством серьезных побочных эффектов. Отмечается, что опиоидные анальгетики вызывают сонливость, угнетение дыхания, тошноту, рвоту и запоры. У
Врачи сообщили что у НПВП выраженность негативных последствий намного меньше. Лучшими препаратами для облегчения зубной боли являются ибупрофен и парацетамол.
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