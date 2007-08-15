Больной зуб может стать причиной язвы и ревматизма

Часто мы и не подозреваем, что причиной серьезного недуга какого-либо внутреннего органа может оказаться… больной зуб. Но врачебная практика то и дело подтверждает это. Вот лишь несколько реальных историй.

"Предынфарктное состояние" пациента оказалось по зубам стоматологу

Сорокалетний мужчина периодически испытывал сильные сжимающие боли за грудиной. Его положили в больницу с подозрением на предынфарктное состояние. Но кардиологи не смогли найти причину болей.

Лишь тогда, когда на консультацию пригласили стоматолога, он без труда нашел в области двух нижних зубов воспалительные разрастания тканей — гранулемы. После удаления очагов воспаления, сердечные приступы прекратились.

Эндокардит из-за кариеса

Еще пример. Женщина 42 лет поступила в клинику в тяжелом состоянии с диагнозом "эндокардит" (воспаление внутренней оболочки сердца). Виновником болезни послужил кариозный зуб. Стрептококки — болезнетворные микробы, обитающие в дупле зуба, попали оттуда в кровяное русло и с током крови — в сердце.

Приступ астмы спровоцировали больные зубы

Мужчина 53 лет долгое время страдал нетипичными приступами бронхиальной астмы. После стоматологического осмотра было высказано предположение, что виной обострения болезни стали больные зубы. После того, как их вылечили, астма отступила.

Дело в том, что в больных зубах нередко гнездятся микробы, которые являются аллергенами. Попадая вместе с вдыхаемым воздухом в легкие, они способны вызвать приступы удушья.

Больные зубы — причины многих болезней, связанных с микробами

Подобные случаи достаточно редки, но существуют вполне типичные недуги, причиной которых становятся больные зубы. По мнению некоторых ученых, насчитывается до 80 заболеваний, в основе которых лежит очаг инфекции, расположенный в зубах или деснах.

Среди них:

сердечно-сосудистые нарушения,

ревматизм,

болезни органов пищеварения,

почек,

глаз,

уха,

кожи,

эндокринных желез

и даже нервные расстройства.

Впрочем, последние развиваются в основном из-за долгой изматывающей зубной боли.

Очаг инфекции во рту не только играет роль пускового механизма для ряда заболеваний, но и отягощает течение других болезней. Так у 98 процентов язвенников, как правило, выявляется пародонтоз.

Стрептококки, кишащие в больном зубе, выделяют токсины, которые, возбуждая зубной нерв, через него нарушают работу других органов. Так что не нужно затягивать с лечением даже самой маленькой дырочки в зубе. Как говорили медики Древнего Востока: "Зуб — это светильник, потеря которого все больше приближает нас к мраку".

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