EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Больной зуб может стать причиной язвы и ревматизма

Здоровье » Стоматология » Профилактика

Часто мы и не подозреваем, что причиной серьезного недуга какого-либо внутреннего органа может оказаться… больной зуб. Но врачебная практика то и дело подтверждает это. Вот лишь несколько реальных историй.

Больной зуб может стать причиной язвы и ревматизма

"Предынфарктное состояние" пациента оказалось по зубам стоматологу

Сорокалетний мужчина периодически испытывал сильные сжимающие боли за грудиной. Его положили в больницу с подозрением на предынфарктное состояние. Но кардиологи не смогли найти причину болей.

Лишь тогда, когда на консультацию пригласили стоматолога, он без труда нашел в области двух нижних зубов воспалительные разрастания тканей — гранулемы. После удаления очагов воспаления, сердечные приступы прекратились.

Эндокардит из-за кариеса

Еще пример. Женщина 42 лет поступила в клинику в тяжелом состоянии с диагнозом "эндокардит" (воспаление внутренней оболочки сердца). Виновником болезни послужил кариозный зуб. Стрептококки — болезнетворные микробы, обитающие в дупле зуба, попали оттуда в кровяное русло и с током крови — в сердце.

Приступ астмы спровоцировали больные зубы

Мужчина 53 лет долгое время страдал нетипичными приступами бронхиальной астмы. После стоматологического осмотра было высказано предположение, что виной обострения болезни стали больные зубы. После того, как их вылечили, астма отступила.

Дело в том, что в больных зубах нередко гнездятся микробы, которые являются аллергенами. Попадая вместе с вдыхаемым воздухом в легкие, они способны вызвать приступы удушья.

Больные зубы — причины многих болезней, связанных с микробами

Подобные случаи достаточно редки, но существуют вполне типичные недуги, причиной которых становятся больные зубы. По мнению некоторых ученых, насчитывается до 80 заболеваний, в основе которых лежит очаг инфекции, расположенный в зубах или деснах.

Среди них:

  • сердечно-сосудистые нарушения,
  • ревматизм,
  • болезни органов пищеварения,
  • почек,
  • глаз,
  • уха,
  • кожи,
  • эндокринных желез
  • и даже нервные расстройства.

Впрочем, последние развиваются в основном из-за долгой изматывающей зубной боли.

Очаг инфекции во рту не только играет роль пускового механизма для ряда заболеваний, но и отягощает течение других болезней. Так у 98 процентов язвенников, как правило, выявляется пародонтоз.

Стрептококки, кишащие в больном зубе, выделяют токсины, которые, возбуждая зубной нерв, через него нарушают работу других органов. Так что не нужно затягивать с лечением даже самой маленькой дырочки в зубе. Как говорили медики Древнего Востока: "Зуб — это светильник, потеря которого все больше приближает нас к мраку".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как больные зубы разрушают организм. Медосмотр
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Галина Жолудева, Анастасия Фомина, Валерий Праулов
Темы

Специалисты

4.9
30 отзывов
 Жолудева
Галина Григорьевна
Стоматолог
Стаж 35 лет
Врач первой категории
Приём от 2500 руб.
Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке
ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6
4.4
60 отзывов
 Фомина
Анастасия Станиславовна
Стоматолог
Стаж 30 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке
ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6
4.4
3 отзыва
 Праулов
Валерий Михайлович
Стоматолог
Стаж 26 лет
Приём от 500 руб.
Стоматологическая СПА-клиника Белые Клематисы
Измайловский бульвар, д. 38

Клиники

9.2
2 отзыва
 Меймарян Карен Петрович на Толбухина медицинская клиника
Толбухина, д. 10, корп. 4, стр. 2
Молодежная

9.1
17 отзывов
 Раднаева Любовь Николаевна на Чечёринском медицинская клиника
Чечёрский проезд, д. 122 корп. 1
Бунинская аллея
Первичный приём от 1500 руб.
9.0
0 отзывов
 Арт-Дентале многопрофильная клиника
Обручева, д. 8
Калужская
Стоматологическая клиника Арт-Дентале предоставляет все виды стоматологических услуг: Косметическая стоматология, Терапевтическая стоматология, Ортопе... читать далее »


Новости
Военный политолог оценил перспективы возобновления переговоров по ДРСМД
Экс-посол Болгарии в РФ рассказал об истинных целях России в переговорах с США
В Киргизии заявили о перестрелках с пограничниками Таджикистана на границе
Экспозиция "История зимних Олимпийских игр" откроется на "Роза Хутор"
Троих подростков задержали за подготовку нападения на школу в Нижнем Новгороде
Галкин показал, как стильная Пугачёва гуляет по деревне Грязь
В МИД РФ заявили о неприемлемости "даже мысли" о войне с Украиной
Эксперт Белогорьев: ответ США по гарантиям был очевиден изначально
Психиатр раскрыл, как стресс влияет на вероятность заболеть коронавирусом
Политолог назвал единственно возможный сценарий начала войны с Украиной
Последние материалы
Галкин показал, как стильная Пугачёва гуляет по деревне Грязь
В Казахстане рассказали о "тайных дворцах Назарбаевых" в Алма-Ате
В МИД РФ заявили о неприемлемости "даже мысли" о войне с Украиной
Эксперт Белогорьев: ответ США по гарантиям был очевиден изначально
Психиатр раскрыл, как стресс влияет на вероятность заболеть коронавирусом
Украина нагнетает военную истерию, чтобы спасти умирающую экономику
Как натренировать память? Больше читайте!
Политолог назвал единственно возможный сценарий начала войны с Украиной
Косачёв объяснил причины засекреченности ответа США по гарантиям безопасности
Экс-депутат ВР Журавко оценил новость о присутствии в Донбассе наёмников США
Популярное
Здоровье
Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"

Врач Александр Мясников озвучил неочевидный признак развития рака. Как отметил специалист, наличие опасного заболевания можно определить по состоянию рук.

Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"
Мясников об опасности лечения кроверазжижающими препаратами: "Кровоизлияние"
Здоровье
Мясников об опасности лечения кроверазжижающими препаратами: "Кровоизлияние"
Мир. Новости мира
Переговоры России и Украины по Донбассу в Париже продлились почти девять часов
Происшествия
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Ирина Шлионская Как натренировать память? Больше читайте! Ирина Шлионская Любовь Степушова Заставит ли "нормандский формат" сделать Зеленского невозможное Любовь Степушова Усам Оздемиров США делают бизнес на крови, а страдает Европа Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Депутат Никонов об ответе США: "Похоже, начнём вооружать ДНР и ЛНР"
Политика. Новости и аналитика
Багдасаров: "Вот и всё. Скоро начнётся война"
В Болгарии инициировали расторжение соглашения с США о военных базах
Мир. Новости мира
В Болгарии инициировали расторжение соглашения с США о военных базах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников