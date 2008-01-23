Чем снять зубную боль в домашних условиях

Зубная боль — кошмар, подстерегающий практически каждого человека. Причем, возникает она, как правило, либо ночью, либо в выходные дни, либо в поездке, когда до дантиста и не добраться. Что можно предпринять, чтобы дожить до открытия стоматологической клиники?

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Как облегчить зубную боль

Болеть может все:

твердые ткани зуба (если в дупло попала пища)

мягкие ткани зуба (воспаленная пульпа)

околозубные ткани

надкостница и даже челюсть.

Впрочем, самому страдальцу выяснять подробности некогда, ему нужно боль унять.

Первое, что приходит на ум — обезболивающие препараты. И если полегчало, то и хорошо. Главное, не есть таблетки горстями для усиления эффекта. Если одна не помогла, то и три вряд ли помогут.

Если боль ноющая, а в зубе просматривается открытая полость, то вероятнее всего, в нее попали кусочки пищи. Попробуйте хорошенько прополоскать рот водой комнатной температуры.

Несколько приемов, которые помогут вам справится с болью и прожить до визита к стоматологу.

Чеснок

Необходимо нарезать зубчик чеснока, далее размять и оставить на несколько минут для активации аллицина. Небольшое количество полученной массы нанесите на больное место во рту. Оставьте на несколько минут и смойте теплой соленой водой, которая поможет вывести инфекцию и убить бактерии.

Зубные капли

Не помог чеснок? Не отчаивайтесь. Скатайте маленький (со спичечную головку) ватный шарик и намочите его специальными обезболивающими зубными каплями, которые можно найти в аптеке. Обычно в их состав входят:

мятное масло

камфора

валериана

Менять шарик придется каждые 10 минут, потому что капли быстро вымываются слюной. Повторять процедуру нужно до тех пор, пока боль не утихнет.

Народные методы в борьбе с зубной болью

Свиное сало

Если капель нет, или они не помогли, попробуем дальше. Положите на больной зуб между десной и щекой кусочек свежего или предварительно очищенного от соли свиного сала.

Можно смочить ватку пихтовым маслом и, приложив к больному зубу, подержать ее 15 минут с одной стороны и 15 минут — с другой.

Поваренная соль

В домашних условиях вы можете приготовить обезболивающий раствор сами. В литре воды размешайте 1 столовую ложку поваренной соли. Влейте туда же 100 граммов 10-процентного нашатырного спирта и 10 граммов спирта камфорного.

Смесь нужно взболтать до тех пор, пока не исчезнут белые хлопья. После чего смочите в растворе ватный шарик и положите на больной зуб. То же самое можно сделать с таблеткой валидола, растертой в воде до образования густой кашицы.

Куркума

Куркума — это самая чудесная специя, которая применяется не только в кулинарии. В дополнении ко всем ее многочисленным преимуществам для здоровья, она давно используется в качестве натурального средства для лечения зубной боли.

Сделайте пастообразный крем, смешав чайную ложку куркумы с необходимым количеством воды. Нанесите пасту на ватный диск и приложите к больному месту. Пасту также можно смешать с половиной чайной ложки органического меда, который с помощью своих мощных антибактериальных свойств усилит эффект.

Наконец, уменьшить зубную боль помогут полоскания рта смесью из равных частей столового уксуса (не эссенции) и огуречного рассола.

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