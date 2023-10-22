Врач Малиновская рассказала, что четыре анализа помогут выявить рак на ранних стадиях

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалист в области клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская в интервью с "Доктором Питерем" рассказала о различных анализах, которые могут помочь в выявлении рака на ранних стадиях. Она выделила четыре вида диагностики.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Первый из них — анализ на простатический специфический антиген (ПСА), что может помочь выявить рак предстательной железы.

Второй анализ связан с процедурой скрининга для оценки риска развития рака шейки матки и позволяет обнаружить предраковые изменения.

Третий включает в себя определение скрытой крови в кале, что может помочь выявить наличие опухолей в кишечнике.

Четвёртый анализ связан с генетическим тестированием, что позволяет определить предрасположенность к раку молочной железы.

Малиновская подчеркнула, что самостоятельное назначение анализов может привести к неверным результатам и вызвать излишний стресс. Отклонения от нормы возникают по разным причинам, включая индивидуальные особенности пациента, и не всегда свидетельствуют о наличии патологии. Поэтому важно обращаться к квалифицированным специалистам и проходить исследования в соответствии с рекомендациями врачей, чтобы получить точные результаты, их правильную интерпретацию и соответствующее лечение.

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