Специалист в области клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская в интервью с "Доктором Питерем" рассказала о различных анализах, которые могут помочь в выявлении рака на ранних стадиях. Она выделила четыре вида диагностики.
Первый из них — анализ на простатический специфический антиген (ПСА), что может помочь выявить рак предстательной железы.
Второй анализ связан с процедурой скрининга для оценки риска развития рака шейки матки и позволяет обнаружить предраковые изменения.
Третий включает в себя определение скрытой крови в кале, что может помочь выявить наличие опухолей в кишечнике.
Четвёртый анализ связан с генетическим тестированием, что позволяет определить предрасположенность к раку молочной железы.
Малиновская подчеркнула, что самостоятельное назначение анализов может привести к неверным результатам и вызвать излишний стресс. Отклонения от нормы возникают по разным причинам, включая индивидуальные особенности пациента, и не всегда свидетельствуют о наличии патологии. Поэтому важно обращаться к квалифицированным специалистам и проходить исследования в соответствии с рекомендациями врачей, чтобы получить точные результаты, их правильную интерпретацию и соответствующее лечение.
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