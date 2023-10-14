Онколог Карасёв назвал боль первым сигналом, который предупредит о раке

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог и хирург Иван Карасёв предупреждает, что ранним предвестником развития злокачественной опухоли в организме может стать небольшой сигнал, на который часто не обращают внимания.

Фото: openverse.org

"При раке на первой стадии его симптомы либо не замечаются вообще, либо принимаются за сигналы о другом недомогании", — пишет врач в своём Telegram-канале.

Часто предупреждением о появлении опасных опухолей могут быть нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и изменения в состоянии кожи. Кроме того, первым и главным сигналом выступает наличие боли. Например, длительная головная боль не должна быть игнорирована, особенно если она не проходит после приёма лекарств.

"Здоровое тело просто так не болит", — отметил онколог.

Ещё до боли онкология может проявляться постоянной усталостью, повышенной температурой тела (состояние субфебрильности), болями в горле, сыпью, не заживающими ранами и появлением аномальных выделений.

Важным моментом, по его мнению, является активная профилактика. Она включает в себя не только прекращение употребления алкоголя и курения, но и активное занятие спортом.

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