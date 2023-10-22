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Гастроэнтеролог Белева: топленое масло поможет поддержать иммунитет

0:59
Здоровье

Эльвира Белева, врач-гастроэнтеролог-диетолог и главный специалист Фонда медицинского страхования Республики Башкортостан, поделилась с "Известиями" своими соображениями, подчеркнув эффективность топленного масла как полезного продукта в осенний сезон.

Гастроэнтеролог Белева: топленое масло поможет поддержать иммунитет
Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Она объяснила, что гхи, разновидность топленого масла, подвергается процессу, который удаляет вредные вещества, оставляя только полезные компоненты. Гхи богато витаминами группы В, а также витаминами А, Е, D и РР.

Для тех, у кого нет противопоказаний, гхи можно добавлять в теплое молоко и употреблять при простуде. Добавление небольшого количества пищевой соды в смесь может помочь уменьшить скопление слизи.

Белева также отметила, что гхи обладает высокой температурой копчения, превышающей 250 градусов по Цельсию, что делает его пригодным для жарки без порчи.

 

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Вот ЧТО творит Топлёное Масло. Даже 1 ложка в День.....
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Соколова Светлана
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
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