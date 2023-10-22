Гастроэнтеролог Белева: топленое масло поможет поддержать иммунитет

Эльвира Белева, врач-гастроэнтеролог-диетолог и главный специалист Фонда медицинского страхования Республики Башкортостан, поделилась с "Известиями" своими соображениями, подчеркнув эффективность топленного масла как полезного продукта в осенний сезон.
Она объяснила, что гхи, разновидность топленого масла, подвергается процессу, который удаляет вредные вещества, оставляя только полезные компоненты. Гхи богато витаминами группы В, а также витаминами А, Е, D и РР.
Для тех, у кого нет противопоказаний, гхи можно добавлять в теплое молоко и употреблять при простуде. Добавление небольшого количества пищевой соды в смесь может помочь уменьшить скопление слизи.
Белева также отметила, что гхи обладает высокой температурой копчения, превышающей 250 градусов по Цельсию, что делает его пригодным для жарки без порчи.
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