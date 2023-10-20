Диетолог Белоусова заявила, что механизмы ожирения не запустятся при нормальном питании

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Независимо от причин ожирения, будь то генетические факторы или проблемы с эндокринной системой, диетолог Анна Белоусова считает, что ключевой роль играет именно питание, сообщает Газета.Ru.

Фото: Нейросеть Шедеврум

При правильном питании остальные механизмы не активируются, поэтому при появлении проблем с лишним весом первым шагом следует обратиться к диетологу, как она подчеркнула в беседе с НСН.

"Какие бы механизмы ни лежали в основе ожирения, будь то генетика, сидячий образ жизни или эндокринные расстройства, ни один из них не срабатывает, если питание не нарушено, именно нарушение рациона служит толчком для активации всех остальных факторов, способствующих набору лишнего веса." — утверждает эксперт.

Борьбу с этими проблемами лучше всего начать вместе с диетологом. Белоусова призывает обращаться к этому специалисту раньше, чем к терапевту, фитнес-тренеру или эндокринологу.

Эксперт также не согласна с оценкой Минздрава, согласно которой 11% россиян страдают ожирением.

"Если мы рассмотрим более мелкие города, станет ясно, что доля людей, страдающих ожирением, намного выше 11%," — заявила она.

Она также добавила, что даже уровень, озвученный ведомством, представляет серьезную угрозу, поскольку ожирение негативно влияет на все органы человеческого организма.

Самое большое количество лиц с ожирением проживает в США, а Россия занимает четвертое место в этом списке, как отметила Белоусова. В странах Средиземноморья, Японии и скандинавских странах ожирение встречается гораздо реже.

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