Злоупотребление чаем может вызвать тахикардию и раздражительность, предупреждает Соломатина

Врач-диетолог Елена Соломатина подчеркивает, что чрезмерное употребление чая может привести к различным негативным последствиям, включая тахикардию, головную боль и раздражительность. Она рекомендует ограничивать потребление чая до 4-5 чашек зеленого чая или 3-4 чашек черного чая в день. Избыток чая может оказать нагрузку на почки и вызвать излишнюю тонизацию нервной системы, поясняет эксперт.

Фото: "Rain begets Fire and Ice organic herbal tea from @tweetremedyteas. Serving it since we opened!" by seatownroto is licensed under CC BY 2.0.