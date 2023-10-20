Злоупотребление чаем может вызвать тахикардию и раздражительность, предупреждает Соломатина

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина подчеркивает, что чрезмерное употребление чая может привести к различным негативным последствиям, включая тахикардию, головную боль и раздражительность. Она рекомендует ограничивать потребление чая до 4-5 чашек зеленого чая или 3-4 чашек черного чая в день. Избыток чая может оказать нагрузку на почки и вызвать излишнюю тонизацию нервной системы, поясняет эксперт.

Фото: "Rain begets Fire and Ice organic herbal tea from @tweetremedyteas. Serving it since we opened!" by seatownroto is licensed under CC BY 2.0.

Чай, подобно кофе, содержит кофеин, и избыточное его потребление может негативно сказаться на самочувствии. Это может привести к раздражительности, головной боли, затруднениям в концентрации внимания и даже тахикардии, предупреждает врач.

Елена Соломатина также рассказала Москве 24, что избыток любых психоактивных веществ, включая кофеин, может истощить резервы надпочечников, что впоследствии может привести к заторможенности и ступору. Важно умеренно употреблять чай и кофе, чтобы поддерживать баланс в организме и избегать негативных последствий.

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