Депутат Леонов напомнил о негативных последствиях самоназначения БАДов: бьют по здоровью

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заниматься назначением БАДов должен исключительно врач, самостоятельно прописывать себе и своим близким какие бы то ни было биологически активные добавки не стоит. В этом уверен первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Далеко не всегда в приёме БАДов есть необходимость, чаще всего люди просто "ведутся" на рекламу в интернете и по ТВ, и начинают ставить на себе эксперименты, пишет Газета.Ru.

Леонов напомнил, что от бесконтрольного применения БАДов могут быть самые негативные последствия, от аллергии до гипервитаминоза. В некоторых случаях может сильно пострадать здоровье, и тогда уже без помощи врачей действительно не обойтись, подчеркнул депутат.

"Человек может даже угодить в больницу. Здесь не стоит придумывать, лучше всего кушать сбалансированную пищу с насыщенными усвояемыми жирами, углеводами. Если пища будет более разнообразной и будет содержать все необходимые микроэлементы и витамины, то никакие БАДы не нужны", — сказал Леонов.

Парламентарий подчеркнул, что за свои 40 лет ни разу не пробовал БАДы и не давал их своим детям. А все биологически активные добавки Леонов читает чистой рекламой.

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