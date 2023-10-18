Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам
Врач Александр Мясников рассказал о важности соли
BMW начнет продавать автомобили напрямую европейским потребителям
Американские учёные выяснили, что материал из оксида титана может удалять токсичные красители из сточных вод
В Москве арестовали женщину за торговлю детьми
АвтоВАЗ запустил конкурс на лучшее название нового кроссовера Lada
Иранские автопроизводители мечтают о России, но эксперты осторожны
В Италии археологи при раскопках обнаружили древнюю гробницу
Вейпинг и социальные сети: Ученые выявили связь среди молодежи

Эфирное масло мяты помогает снизить боль и улучшить сон

2:12
Здоровье

Исследователи из Кашанского университета медицинских наук в Иране провели исследование, в результате которого было выявлено, что эфирное масло перечной мяты способно снизить болевые ощущения и улучшить качество сна пациентов после сердечной операции. Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal (BMJ).

Эфирное масло мяты помогает снизить боль и улучшить сон
Фото: openverse

Сердечная операция — это серьезная медицинская процедура, которая обычно связана с интенсивными болями, стрессом и бессонницей у пациентов. Для облегчения боли и страданий часто используются обезболивающие препараты, но их длительное применение может вызывать побочные эффекты.

Исследователи решили исследовать альтернативный метод облегчения боли и стресса у пациентов после операции. В эксперименте участвовало 64 взрослых пациента, перенесших сердечную операцию. Они были разделены на две группы. Первой группе была предложена ароматерапия с использованием эфирного масла мяты, которое вводилось в систему дыхания, а также использовалось для ингаляции. Вторая группа пациентов получала обычную воду в качестве имитации лечения.

Обе группы пациентов были схожи по различным параметрам, таким как возраст, пол, тип операции, время нахождения под наркозом и степень обезболивания.

Через два дня после операции участников попросили оценить интенсивность боли, и результаты показали, что у пациентов, проходивших ароматерапию с эфирным маслом мяты, боли оценивались значительно ниже (3,22 балла), чем у пациентов во второй группе, которые получали плацебо (4,56 балла). Пациенты, использующие ароматерапию, также нуждались в меньшем количестве обезболивающих препаратов.

Исследователи предполагают, что компоненты масла мяты, такие как карвон, лимонен и ментол, обладают обезболивающими свойствами. Кроме того, масло мяты оказывает седативное воздействие и может помочь улучшить качество сна пациентов после операции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Эфирное масло мяты: бодрящий аромат, применение от вирусов, укачивания, спазмов, боли в мышцах.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Премьер Венгрии Орбан не увидел надежды в ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Запрещенные продукты при повышенном холестерине
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев Пауэлл с пробиркой убедительнее Нетаньяху с дисками Андрей Николаев Введение санкций против Сербии обсуждали на саммите Берлинского процесса Михаил Плисюк
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Последние материалы
BMW начнет продавать автомобили напрямую европейским потребителям
Эфирное масло мяты помогает снизить боль и улучшить сон
Американские учёные выяснили, что материал из оксида титана может удалять токсичные красители из сточных вод
В Москве арестовали женщину за торговлю детьми
АвтоВАЗ запустил конкурс на лучшее название нового кроссовера Lada
Врач рассказала, какие три анализа выявят заболевание на ранней стадии
Иранские автопроизводители мечтают о России, но эксперты осторожны
В Италии археологи при раскопках обнаружили древнюю гробницу
Вейпинг и социальные сети: Ученые выявили связь среди молодежи
Компания ГАЗ стремится взыскать пять миллионов рублей с мебельного магазина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников