Исследователи из Кашанского университета медицинских наук в Иране провели исследование, в результате которого было выявлено, что эфирное масло перечной мяты способно снизить болевые ощущения и улучшить качество сна пациентов после сердечной операции. Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal (BMJ).
Сердечная операция — это серьезная медицинская процедура, которая обычно связана с интенсивными болями, стрессом и бессонницей у пациентов. Для облегчения боли и страданий часто используются обезболивающие препараты, но их длительное применение может вызывать побочные эффекты.
Исследователи решили исследовать альтернативный метод облегчения боли и стресса у пациентов после операции. В эксперименте участвовало 64 взрослых пациента, перенесших сердечную операцию. Они были разделены на две группы. Первой группе была предложена ароматерапия с использованием эфирного масла мяты, которое вводилось в систему дыхания, а также использовалось для ингаляции. Вторая группа пациентов получала обычную воду в качестве имитации лечения.
Обе группы пациентов были схожи по различным параметрам, таким как возраст, пол, тип операции, время нахождения под наркозом и степень обезболивания.
Через два дня после операции участников попросили оценить интенсивность боли, и результаты показали, что у пациентов, проходивших ароматерапию с эфирным маслом мяты, боли оценивались значительно ниже (3,22 балла), чем у пациентов во второй группе, которые получали плацебо (4,56 балла). Пациенты, использующие ароматерапию, также нуждались в меньшем количестве обезболивающих препаратов.
Исследователи предполагают, что компоненты масла мяты, такие как карвон, лимонен и ментол, обладают обезболивающими свойствами. Кроме того, масло мяты оказывает седативное воздействие и может помочь улучшить качество сна пациентов после операции.
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