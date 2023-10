Your browser does not support the audio element.

Артериальное давление оказывает непосредственное воздействие на состояние человека. В ходе каждого сердечного цикла оно варьируется между его максимальным значением, называемым систолическим, и минимальным — диастолическим. Эти показатели также известны как верхнее и нижнее давление на тонометре, передаёт ngs.ru.

Фото: "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.