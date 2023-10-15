Кардиологи рассказали, что здоровое артериальное давление должно повышаться только при физических нагрузках

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Артериальное давление оказывает непосредственное воздействие на состояние человека. В ходе каждого сердечного цикла оно варьируется между его максимальным значением, называемым систолическим, и минимальным — диастолическим. Эти показатели также известны как верхнее и нижнее давление на тонометре, передаёт ngs.ru.

Фото: "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.

Кардиолог и кандидат медицинских наук Мария Беневская пояснила, что систолическое давление — это давление в артериях в момент сокращения сердца, когда оно выдавливает кровь в сосуды. Этот показатель зависит от силы сокращения сердца, сосудов и числа сердечных сокращений в единицу времени.

Кардиолог Наталья Гуляева дополнила, что идеальная разница между систолическим и диастолическим давлением должна находиться в интервале от 40 до 50 миллиметров ртутного столба.

"Идеальная разница между ними — в пределах 40-50 мм ртутного столба. То есть, например, 120 на 80, 100 на 60, 110 на 70. Когда пациент видит отклонения нижнего давления, допустим, оно очень низкое (40, 50, 30), то это повод обратиться к врачу, потому что это может свидетельствовать о какой-то патологии, чаще всего кардиологической, — говорит кардиолог.

Нормальное артериальное давление должно повышаться только при физических нагрузках и постепенно возвращаться к норме. В случае отклонений от норм в иных ситуациях это может свидетельствовать о наличии различных нарушений и патологий.

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