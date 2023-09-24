Врач-кардиолог Крулёв: повышенное ночное давление резко повышает риск внезапной смерти

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Риск внезапной смерти возрастает при гипертонической болезни, симптомом которой является повышенное в ночное время суток давление. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулёв.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Ссылаясь на исследования японских медиков, специалист отметил, что при повышенном ночном давлении риск сосудистой катастрофы возрастал примерно на 50 процентов.

"Кроме того, сердечная недостаточность у таких пациентов регистрировалась в 2,5 раза чаще", — отметил кардиолог на своём канале в "Янднкс Дзен".

Один из основных провокаторов ночного повышения давления — сахарный диабет. Также такое состояние может наблюдаться при атеросклеротическом поражении почечных артерий, ночном апноэ.

Для оценки ночного давления следует прибегать к суточному мониторингу давления (СМАД), подчеркнул Крулёв. Важны значения, полученные во сне. С этой целью пациенту надевают автоматический тонометр. Прибор измеряет давление днём раз в 15-30 минут, а ночью — раз в 30-60 минут.

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