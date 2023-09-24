Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Победитель шоу "Голос. Дети" Валерий Кузаков не смог развернуть Пелагею в новом проекте
Охлобыстин и Пореченков хотели отправиться в зону СВО, но получили отказ
Врач-гастроэнтеролог Лебедева: квашеная капуста не даёт расти жиру на животе
"КП": обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Myśl Polska: радость для Польши — насолить России
Депутат Щапов назвал главный риск для бюджета России: "Госдолг постоянно растёт"
В Госдуме предложили обслуживать беременных в аэропортах без очередей
Депутат Ивлев оценил призыв Киева покинуть Крым: бежали, как Мазепа из-под Полтавы
Развожаев: в атакованном ВСУ штабе ЧФ в Севастополе произошло чудо — икона уцелела

Врач-кардиолог Крулёв: повышенное ночное давление резко повышает риск внезапной смерти

1:14
Здоровье

Риск внезапной смерти возрастает при гипертонической болезни, симптомом которой является повышенное в ночное время суток давление. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулёв.

Врач-кардиолог Крулёв: повышенное ночное давление резко повышает риск внезапной смерти
Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Ссылаясь на исследования японских медиков, специалист отметил, что при повышенном ночном давлении риск сосудистой катастрофы возрастал примерно на 50 процентов.

"Кроме того, сердечная недостаточность у таких пациентов регистрировалась в 2,5 раза чаще", — отметил кардиолог на своём канале в "Янднкс Дзен".

Один из основных провокаторов ночного повышения давления — сахарный диабет. Также такое состояние может наблюдаться при атеросклеротическом поражении почечных артерий, ночном апноэ.

Для оценки ночного давления следует прибегать к суточному мониторингу давления (СМАД), подчеркнул Крулёв. Важны значения, полученные во сне. С этой целью пациенту надевают автоматический тонометр. Прибор измеряет давление днём раз в 15-30 минут, а ночью — раз в 30-60 минут.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
ВС России уничтожили танк Leopard с немецким экипажем

Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.

Разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с экипажем из военных Германии
Врачи из РФ рассказали, какой пульс считается нормальным у детей и взрослых
Какой пульс считается нормальным: норма пульса по возрастам
Билан не узнал Данила Плужникова в шоу "Голос. Уже не дети"
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
Ответы Украине на удары по Севастополю есть, просто мы о них не знаем
"Таблетки не работают": топ-7 ошибок при лечении артериальной гипертензии
Ликвидация Нагорного Карабаха — стратегическое поражение Запада
Ликвидация Нагорного Карабаха — стратегическое поражение Запада
Последние материалы
Myśl Polska: радость для Польши — насолить России
Депутат Щапов назвал главный риск для бюджета России: "Госдолг постоянно растёт"
В Госдуме предложили обслуживать беременных в аэропортах без очередей
Депутат Ивлев оценил призыв Киева покинуть Крым: бежали, как Мазепа из-под Полтавы
Развожаев: в атакованном ВСУ штабе ЧФ в Севастополе произошло чудо — икона уцелела
The Times: сержант ВСУ после ранения дезертировал — "Я больше не буду их мясом"
Врачи назвали пять болезней при "эпидемии XXI века": от сердца до ЖКТ
Washington Post: командование ВСУ жалуется на потерю боевой техники у сёл Работино и Вербовое
В России признали DEF-номера угрозой безопасности
ABC Nyheter: экономику пяти стран Европы подкосила СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников