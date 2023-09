Риск внезапной смерти возрастает при гипертонической болезни, симптомом которой является повышенное в ночное время суток давление. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулёв.

