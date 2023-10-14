Врач Мясников заявил, что грецкий орех предотвращает деменцию, а миндаль болезни сердца

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный врач Мясников поделился множеством интересных фактов об орехах в рамках программы о здоровье на платформе Smotrim.ru. Постоянное употребление орехов приносит значительную пользу организму.

Фото: https://fruitgrowers.com/information-on-walnut-pests/

Орехи обладают богатым содержанием полезных веществ, таких как белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и микроэлементы. Некоторые могут отказываться от них из-за высокого содержания калорий, однако это не должно быть причиной исключения орехов из рациона.

Врач пояснил, что оптимальная суточная доза орехов составляет около 50-60 граммов. Важно употреблять продукт естественным образом, а также избегать употребления жареных или соленых орехов. Простой способ – добавлять молотые орехи в еду. Несмотря на высокую калорийность (около 650 калорий на 100 грамм), это не должно быть поводом для отказа от них, поскольку все виды орехов содержат вещества, снижающие холестерин, аналогичные 10 мг аторвастатина, что делает их отличным средством для профилактики атеросклероза.

Врач подчеркнул, что орехи рекомендуются для лечения и предотвращения деменции. Растительный белок, присутствующий в орехах, является важным питательным элементом для поддержания здоровья и развития мозга.

Интересно отметить, что форма грецкого ореха напоминает человеческий мозг, и именно грецкие орехи считаются наиболее благотворными для когнитивных функций. А их родственник, миндаль, обладает полезными свойствами в предотвращении сердечных заболеваний.

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Уникальная польза грецких орехов. Но при верном употреблении🙌