Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Карелии вынесли приговор мужчине, переехавшему в дом со взрывчатыми веществами
В Германии считают, что поставки оружия Киеву не способствуют завершению конфликта
Полковник США Макгрегор считает, что Зеленский ради мира с Россией готов пожертвовать Харьковом и Одессой
В Израиле на похороны уроженца Волгограда пришло около двух тысяч человек
Врачи представили новый метод борьбы с неизлечимой болезнью
В Варшаве неизвестный забрался на памятник и угрожает взрывом
Представитель МИД РФ Захарова заявила, что обвинения Москвы в снабжении ХАМАС — это спекуляции
Попытка Зеленского убедить Рамштайн в первоочередности Украины "в войне с РФ", не имела успеха
Почему млекопитающие светятся под ультрафиолетом

Врач Мясников заявил, что грецкий орех предотвращает деменцию, а миндаль болезни сердца

1:45
Здоровье

Известный врач Мясников поделился множеством интересных фактов об орехах в рамках программы о здоровье на платформе Smotrim.ru. Постоянное употребление орехов приносит значительную пользу организму.

Врач Мясников заявил, что грецкий орех предотвращает деменцию, а миндаль болезни сердца
Фото: https://fruitgrowers.com/information-on-walnut-pests/

Орехи обладают богатым содержанием полезных веществ, таких как белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и микроэлементы. Некоторые могут отказываться от них из-за высокого содержания калорий, однако это не должно быть причиной исключения орехов из рациона.

Врач пояснил, что оптимальная суточная доза орехов составляет около 50-60 граммов. Важно употреблять продукт естественным образом, а также избегать употребления жареных или соленых орехов. Простой способ – добавлять молотые орехи в еду. Несмотря на высокую калорийность (около 650 калорий на 100 грамм), это не должно быть поводом для отказа от них, поскольку все виды орехов содержат вещества, снижающие холестерин, аналогичные 10 мг аторвастатина, что делает их отличным средством для профилактики атеросклероза.

Врач подчеркнул, что орехи рекомендуются для лечения и предотвращения деменции. Растительный белок, присутствующий в орехах, является важным питательным элементом для поддержания здоровья и развития мозга.

Интересно отметить, что форма грецкого ореха напоминает человеческий мозг, и именно грецкие орехи считаются наиболее благотворными для когнитивных функций. А их родственник, миндаль, обладает полезными свойствами в предотвращении сердечных заболеваний.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Уникальная польза грецких орехов. Но при верном употреблении🙌
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике

Российская телеведущая Юлия Барановская впервые официально появилась в общественности с новым партнером, продюсером Артемом Сорокиным.

Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике
Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
Исследователи раскрыли ещё один важный механизм старения
Новая тактика ВС РФ под Авдеевкой напоминает тактику "Вагнера"
Учёные рассказали, как продлить жизнь на 20 лет — простой способ "скрутить" свой биологический возраст
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
Европейские санкции не тормозят российских шопинг-туристов в Финляндии
Сентябрьская стабильность: Рынок автомобилей с пробегом остается спокойным
Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют
Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют
Последние материалы
Врач Мясников заявил, что грецкий орех предотвращает деменцию, а миндаль болезни сердца
В Израиле на похороны уроженца Волгограда пришло около двух тысяч человек
Врачи представили новый метод борьбы с неизлечимой болезнью
В Варшаве неизвестный забрался на памятник и угрожает взрывом
Представитель МИД РФ Захарова заявила, что обвинения Москвы в снабжении ХАМАС — это спекуляции
Попытка Зеленского убедить Рамштайн в первоочередности Украины "в войне с РФ", не имела успеха
Почему млекопитающие светятся под ультрафиолетом
Spiegel: по всей Германии полиция фиксирует антиизраильские инциденты
Жертвами палестино-израильского конфликта стали 16 россиян
Хуснуллин: Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше срока
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников