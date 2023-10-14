Врач-диетолог Соломатина рассказала, как правильно готовить яйца

Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о том, как правильно готовить яйца для лучшего усвоения питательных веществ и как избежать риска заражения сальмонеллезом.

Фото: openverse

Она утверждает, что оптимальный способ приготовления включает полностью сваренный белок и полувареный желток, известный как "яйца в мешочек". Такая комбинация термической обработки позволяет лучшему усвоению полезных компонентов яиц, так как авидин в желтке может препятствовать усвоению некоторых веществ. Однако, существует риск заражения сальмонеллезом от куриных яиц.

Соломатина предлагает следовать рекомендациям и варить яйца до крутого состояния или готовить омлет. Она подчеркивает, что съедение сырых яиц нецелесообразно, так как они усваиваются менее эффективно.

Таким образом, правильная термическая обработка и гигиеничное обращение с яйцами снижают риск заболевания сальмонеллезом и способствуют лучшему питательному усвоению.

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