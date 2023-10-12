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Диетологи Рифкин и Хэмптон сообщили, как победить сахарную зависимость

1:35
Здоровье

Два врача-диетолога, Мелисса Рифкин и Келси Хэмптон, предоставили рекомендации по победе над сахарной зависимостью. Их мнение было опубликовано в издании Eat This, Not That!.

Диетологи Рифкин и Хэмптон сообщили, как победить сахарную зависимость
Фото: openverse

Согласно специалистам, чтобы сохранять здоровье, не обязательно полностью отказываться от сладостей. Они утверждают, что максимальная допустимая суточная норма потребления сахара составляет 25 граммов для женщин и 36 граммов для мужчин. Эту норму соблюдать довольно легко, утверждают Рифкин и Хэмптон, если при этом не голодать и правильно питаться. Они пояснили, что человек, чувствующий себя сытым, менее склонен к перекусыванию конфетами и печеньем.

В период, когда вы решаете отказаться от сладкого, диетологи советуют увеличить потребление жирной пищи.

"Жир более насыщающий продукт, который помогает чувствовать себя сытым на дольше", пояснила Рифкин.

Она отметила, что авокадо, сыр и орехи являются хорошими вариантами продуктов с высоким содержанием полезных жиров и низкой калорийностью.

Диетологи также подчеркнули, что уменьшить влечение к сахару помогает употребление пищи, богатой белками и клетчаткой. Кроме того, они рекомендуют увеличить потребление воды и полностью отказаться от искусственных подсластителей. Рифкин пояснила, что, несмотря на минимальную калорийность сахарозаменителей, они часто усиливают желание к сладкому.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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