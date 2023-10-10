Диетолог "Доктис" Лариса Фаерман рассказала о трёх самых полезных для здоровья кашах.
Самой полезной из всех, по словам специалиста, является овсянка.
"В ее составе присутствуют бета-глюканы — вещества, которые благоприятно влияют на уровень холестерина в крови, витамины группы B, антиоксиданты, минералы, в том числе железо и магний, а также волокна, которые способствуют нормализации пищеварения и усилению чувства сытости", — рассказала Фаерман.
Кроме того, овсянка дарит энергию детям, помогая нормальному формированию их нервной системы, пишет Газета.Ru.
Почти такой же полезной является гречневая каша, содержащая большое количество растительного белка, рутин, железо, ценные минералы. Гречневая каша — это прекрасный завтрак, который нормализует работу ЖКТ, насыщает энергией и не даёт поправляться.
На третье место диетолог поставила кашу из киноа, в которой так же много растительного белка, антиоксидантов, диетических волокон, микро- и макроэлементов.
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