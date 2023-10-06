Диетолог Павлюк утверждает, что овес занимает лидирующую позицию в списке наиболее полезных круп

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт и диетолог Наталья Павлюк обнаружила потенциальные преимущества овса, ячменя и гречки для организма человека. Врач Павлюк поделилась своим мнением о том, что некоторые крупы, особенно в виде каш, могут значительно способствовать поддержанию здоровья и предотвращению заболеваний благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов. В её мнении, овес занимает лидирующее место среди наиболее полезных круп.

Фото: openverse.org

По словам специалиста, его употребление способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и способствует развитию полезной бактериальной микрофлоры в кишечнике, что существенно укрепляет иммунитет. Овес также является отличным источником растворимых пищевых волокон, которые снижают общий и "вредный" холестерин, и богат белками, жирами и углеводами, а также витаминами группы В, магнием, калием, натрием, кальцием, фосфором и железом. Она подчеркнула, что для приготовления каши лучше использовать цельные зерна овса, которые требуют более длительного варения, сообщает MEDIKFORUM.RU.

Кроме того, в списке полезных круп находятся ячмень и гречка. Их употребление обогащает организм селеном, фосфором, марганцем, магнием, пищевыми волокнами и антиоксидантами. Также включение их в рацион позитивно влияет на пищеварение. Эксперт советует предпочитать цельные зерна и избегать каш с быстрым приготовлением.

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Рейтинг круп от диетолога. Какие крупы самые полезные?