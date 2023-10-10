Для продления активной сексуальной жизни до 80 лет и даже дольше, согласно сексологу Александре Миллер, мужчины и женщины должны включать в свой рацион определенные продукты. Она подчеркнула значение таких продуктов, способствующих поддержанию потенции на протяжении всей жизни.
По ее мнению, 83-летний Аль Пачино, который стал отцом в четвертый раз, мог поддерживать свою сексуальную активность благодаря употреблению морепродуктов и, возможно, здоровому образу жизни.
"Морепродукты, такие как мидии, ежи и моллюски, а также другие морские деликатесы, способствуют повышению либидо как у мужчин, так и у женщин. Важно учитывать, что они способствуют сексуальному здоровью", — объясняет Миллер.
Сексолог также отметила, что на общее состояние здоровья и сексуальную активность Аль Пачино могли положительно влиять отсутствие стрессов и качественный сон.
Миллер подчеркнула, что у многих мужчин сперматозоиды остаются активными почти на протяжении всей жизни, и способность к зачатию может зависеть от общего состояния и здоровья организма.
"Активность не всегда связана с возрастом, и даже в 25 лет у некоторых мужчин могут возникнуть проблемы в этой области", — заключила врач.
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