Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские военные осуществили прорыв украинской обороны у посёлка Бердичи под Авдеевкой
Участница "Дома-2" Юлия Салибекова попала в ДТП с детьми
Появилось видео, как солдаты ЦАХАЛ подорвались пытаясь снять флаг Палестины с забора
Диетолог Соломатина заявила, что шампиньоны помогают в борьбе с раком
Певица Ольга Бузова призналась, что в целях экономии ездит на машине, которой уже 8 лет
В октябре на российском авторынке значительно выросли цены на доступные автомобили
Арестович* опасается, что Украина превратится в Сектор Газа
У продюсера Константина Меладзе купили его дом на Рублёвке за 350 миллионов рублей
В сенате США заявили, что всё, предназначенное ВСУ, надо срочно перенаправить Израилю

Сексолог Миллер указала на продукты, которые помогут вернуть потенцию

1:24
Здоровье

Для продления активной сексуальной жизни до 80 лет и даже дольше, согласно сексологу Александре Миллер, мужчины и женщины должны включать в свой рацион определенные продукты. Она подчеркнула значение таких продуктов, способствующих поддержанию потенции на протяжении всей жизни.

Сексолог Миллер указала на продукты, которые помогут вернуть потенцию
Фото: openverse.org

По ее мнению, 83-летний Аль Пачино, который стал отцом в четвертый раз, мог поддерживать свою сексуальную активность благодаря употреблению морепродуктов и, возможно, здоровому образу жизни.

"Морепродукты, такие как мидии, ежи и моллюски, а также другие морские деликатесы, способствуют повышению либидо как у мужчин, так и у женщин. Важно учитывать, что они способствуют сексуальному здоровью", — объясняет Миллер.

Сексолог также отметила, что на общее состояние здоровья и сексуальную активность Аль Пачино могли положительно влиять отсутствие стрессов и качественный сон.

Миллер подчеркнула, что у многих мужчин сперматозоиды остаются активными почти на протяжении всей жизни, и способность к зачатию может зависеть от общего состояния и здоровья организма.

"Активность не всегда связана с возрастом, и даже в 25 лет у некоторых мужчин могут возникнуть проблемы в этой области", — заключила врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как поднять потенцию за 5 минут // Как быстро исправить нарушение потенции // Секрет мужской силы
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Губарев Виктор
Проводит диагностику и лечение следующих заболеваний с применением различных методик мануальной терапии: боли в области суставов, позвоночника, спины, головные боли, мигрень и головокружения, мышечный гипертонус, остеохондроз позвоночника, плечелопаточные периартриты, радикулит.
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
Специалист Балаев Азамат
Диагностика и лечение простатита, цистита, уретрита, урогенитальных инфекций, проведение цистоскопии, проведение урологических операций
Популярное
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра

Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.

Разведчик: за Израилем вспыхнет ЕС, польется кровь от Тайваня до Ирландии
Длина пениса и тип оргазма: новое исследование о сексуальных предпочтениях женщин
Ученые выяснили, что размер имеет значение
Обжаренный фалафель оказался токсичным для яичек, предупреждают ученые
Небензя признал, что ракета, ударившая по селу Гроза, была российской
"Отметелят": Зеленскому отказано в выступлении в парламенте Румынии Любовь Степушова Идиосинкразии: что ненавидели исторические личности Сергей Лебедев Сербия расхлёбывает последствия событий на севере Косова Михаил Плисюк
Британский физик заявил, что мы живем в симуляции
Нужно ли прогревать машину перед началом движения
Выбор бюджетного автомобиля: 5 оптимальных вариантов до 800 000 рублей
Выбор бюджетного автомобиля: 5 оптимальных вариантов до 800 000 рублей
Последние материалы
Появилось видео, как солдаты ЦАХАЛ подорвались пытаясь снять флаг Палестины с забора
Диетолог Соломатина заявила, что шампиньоны помогают в борьбе с раком
"Отметелят": Зеленскому отказано в выступлении в парламенте Румынии
Певица Ольга Бузова призналась, что в целях экономии ездит на машине, которой уже 8 лет
В октябре на российском авторынке значительно выросли цены на доступные автомобили
Арестович* опасается, что Украина превратится в Сектор Газа
У продюсера Константина Меладзе купили его дом на Рублёвке за 350 миллионов рублей
Сексолог Миллер указала на продукты, которые помогут вернуть потенцию
В сенате США заявили, что всё, предназначенное ВСУ, надо срочно перенаправить Израилю
Блогер Артемий Лебедев получил должность директора по дизайну соцсети "Вконтакте"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников