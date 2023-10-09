Кошки как средство помощи в профилактике и лечении зависимостей: зоотерапия и фелинотерапия

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алена Шадрикова, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии Медицинского института РУДН, поделилась с "Известиями" информацией о том, как домашние животные, включая кошек, могут играть важную роль в профилактике и лечении различных заболеваний, включая алкогольную и наркотическую зависимость.

Фото: openverse.org

Она подчеркнула, что зоотерапия, включая фелинотерапию, является глобальным трендом в области психотерапии и коррекции широкого спектра психических расстройств. Этот метод воздействия на пациентов при помощи животных, таких как кошки, собаки, дельфины и лошади, признан эффективным в мировой медицине.

Шадрикова отметила, что исследования, проведенные за рубежом и в России, подтверждают эффективность фелинотерапии в поддерживающем лечении психосоматических и соматоформных расстройств у взрослых. В США и Великобритании фелинотерапия активно используется при лечении множества заболеваний, включая умственную отсталость, сердечно-сосудистые заболевания, повреждения мозга, алкогольную и наркотическую зависимость.

Психиатр подчеркнула положительное воздействие контакта с кошками на стрессоустойчивость и эмоциональную регуляцию. Кроме того, во многих европейских странах фелинотерапия успешно применяется в работе с детьми и подростками, в том числе при развитии эмоционального интеллекта, коррекции расстройств аутистического спектра, а также в профилактике стрессовых расстройств и синдрома эмоционального выгорания у взрослых.

Она подчеркнула, что хотя масштабных многоцентровых исследований эффективности фелинотерапии ещё не проводилось, данные мета-анализов свидетельствуют о перспективности этого метода в психологической коррекции широкого спектра психических и соматических расстройств.

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