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Кошки как средство помощи в профилактике и лечении зависимостей: зоотерапия и фелинотерапия

1:57
Здоровье

Алена Шадрикова, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии Медицинского института РУДН, поделилась с "Известиями" информацией о том, как домашние животные, включая кошек, могут играть важную роль в профилактике и лечении различных заболеваний, включая алкогольную и наркотическую зависимость.

Кошки как средство помощи в профилактике и лечении зависимостей: зоотерапия и фелинотерапия
Фото: openverse.org

Она подчеркнула, что зоотерапия, включая фелинотерапию, является глобальным трендом в области психотерапии и коррекции широкого спектра психических расстройств. Этот метод воздействия на пациентов при помощи животных, таких как кошки, собаки, дельфины и лошади, признан эффективным в мировой медицине.

Шадрикова отметила, что исследования, проведенные за рубежом и в России, подтверждают эффективность фелинотерапии в поддерживающем лечении психосоматических и соматоформных расстройств у взрослых. В США и Великобритании фелинотерапия активно используется при лечении множества заболеваний, включая умственную отсталость, сердечно-сосудистые заболевания, повреждения мозга, алкогольную и наркотическую зависимость.

Психиатр подчеркнула положительное воздействие контакта с кошками на стрессоустойчивость и эмоциональную регуляцию. Кроме того, во многих европейских странах фелинотерапия успешно применяется в работе с детьми и подростками, в том числе при развитии эмоционального интеллекта, коррекции расстройств аутистического спектра, а также в профилактике стрессовых расстройств и синдрома эмоционального выгорания у взрослых.

Она подчеркнула, что хотя масштабных многоцентровых исследований эффективности фелинотерапии ещё не проводилось, данные мета-анализов свидетельствуют о перспективности этого метода в психологической коррекции широкого спектра психических и соматических расстройств.

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Лечение и профилактика мочекаменной болезни кошек самостоятельно. В домашних условиях.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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