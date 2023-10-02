Диетолог Мухина рассказала о пользе сливочного масла

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сливочное масло может быть полезным при заболеваниях легких, как сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

"Состав сливочного масла включает 70-80% жира, а также содержит лактозу. Его сладкий вкус обусловлен молочным сахаром, который важен для человека как источник углеводов, обеспечивающих энергию", — подчеркнула эксперт.

Кроме того, сливочное масло богато полезными веществами, такими как кальций, калий, фосфор, магний, а также витамины A и D.

"Кальций необходим для прочности костей, свертывания крови и сокращения мышц. В масле также содержится белок казеин, который хорошо усваивается организмом", — пояснила Мухина.

При простуде народная медицина часто использует мед, масло и горячее молоко для лечения заболеваний бронхов. Сливочное масло способствует выработке сурфактанта — вещества, необходимого для нормальной работы легких.

Специалист рекомендует употреблять не более 30 граммов сливочного масла в день.

"Важно выбирать сливочное масло без соли. Соленое масло используется для приготовления блюд и для лучшего хранения, но оно может вызвать отеки", — добавила Мухина.

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