Врач общей практики рассказал о причинах болезни после отдыха на морском побережье

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач общей практики Игорь Орлов в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему люди часто болеют после отпуска в южных широтах.

Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Медик рассказал, что респираторными заболеваниями можно заболеть при перепадах температур. Нередко люди простужаются, сидя под кондиционерами.

"Синдром дезадаптации" он называется, когда из одних условий человек перемещается в другие условия. Это нагрузка на иммунитет. То есть иммунитет не успевает адаптироваться к новым условиям и происходит встреча с новой инфекцией, к которой организм не привык, и возникает заболевание", — объяснил врач.

Орлов отметил, что по пути на юг люди проходят через большое скопление людей, где происходит контакт с инфицированными.

"Когда люди находятся в гостинице, допустим, в Средней Азии и ещё где-то, не всегда там меняются фильтры в кондиционерах. И там есть тоже огромное количество инфекций. Когда включается кондиционер, происходит инфицирование. Не всегда качественный, не всегда с чистыми фильтрами кондиционеры, где оседает огромное количество бактерий, грибков и так далее", — рассказал медик.

Врач общей практики объяснил, что простуды, привезённой с моря и подхваченной дома, отличаются.

"Штаммы вирусов, бактерий, микробов, конечно, в каждом месте будут свои разные. И если здесь мы более-менее адаптируемся, имеем иммунитет какой-то, можем в лёгкой форме переболеть, то есть мы являемся носителями антител, иммунитета, то меньше заболеваем. Если мы переходим в другое место, там совершенно встречаемся с другими штаммами, где иммунитета к ним нет. И происходит заболевание", — отметил Орлов.

Медик посоветовал для профилактики простудных заболеваний принимать витаминные препараты и адаптогены.

"И дальше идут препараты, которые повышают иммунитет. Не все однозначно к ним относятся, но как бы препараты, которые способствуют синтезу собственного интерферона — белков, которые отвечают за иммунный ответ", — рассказал Орлов.

Врач советует не отказываться от отдыха, чтобы справиться со стрессом и усталостью, однако рекомендует принимать меры профилактики.

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ЗАБОЛЕЛ ПОСЛЕ МОРЯ – причины заболеваний после отпуска