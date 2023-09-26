Эндокринолог Янг: ароматизаторы и красители губят поджелудочную быстрее жира

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из рациона лучше убрать те продукты, где помимо жира присутствуют ароматизаторы и красители. Поджелудочная железа особенно не любит эти два ингредиента, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг в своём Telegram-канале.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

По словам специалиста, отказаться стоит, например, от сосисок и колбасы (салями). Также на пользу поджелудочной не пойдут дрожжевой хлеб, выпечка из белой муки и сладости.

Доктор добавила, что полностью отказываться от жира не стоит даже в том случае, если есть проблемы с поджелудочной.

Способность всасывания жиров и так теряется, когда нарушена функция поджелудочной железы. В результате может наблюдаться нехватка жирорастворимых витаминов, заключила эксперт.

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