Из рациона лучше убрать те продукты, где помимо жира присутствуют ароматизаторы и красители. Поджелудочная железа особенно не любит эти два ингредиента, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг в своём Telegram-канале.
По словам специалиста, отказаться стоит, например, от сосисок и колбасы (салями). Также на пользу поджелудочной не пойдут дрожжевой хлеб, выпечка из белой муки и сладости.
Доктор добавила, что полностью отказываться от жира не стоит даже в том случае, если есть проблемы с поджелудочной.
Способность всасывания жиров и так теряется, когда нарушена функция поджелудочной железы. В результате может наблюдаться нехватка жирорастворимых витаминов, заключила эксперт.
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