Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алла Пугачёва и Маргарита Терехова примут участие в фестивале в Каннах
Нападающий "Спартака" Квинси Промес устроил скандал в отделении полиции Москвы
Умер индийский кинематографист Кулаккаттил Гиваргезе Джордж
WSJ: танки Abrams не изменят ход конфликта из-за российских минных полей
Похудевший Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
Мэр Кривого Рога Вилкул заявил, что в городе прогремел взрыв
Эксперт Радько спрогнозировал снижение цен на автомобили в России
Дипломат Логвинов рассказал о перспективах ЕС в отказе от российского газа: полностью не получится
19FortyFive: российский Су-57 представляет значительную угрозу для Украины и Запада

Эндокринолог Янг: ароматизаторы и красители губят поджелудочную быстрее жира

0:48
Здоровье

Из рациона лучше убрать те продукты, где помимо жира присутствуют ароматизаторы и красители. Поджелудочная железа особенно не любит эти два ингредиента, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг в своём Telegram-канале.

Эндокринолог Янг: ароматизаторы и красители губят поджелудочную быстрее жира
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

По словам специалиста, отказаться стоит, например, от сосисок и колбасы (салями). Также на пользу поджелудочной не пойдут дрожжевой хлеб, выпечка из белой муки и сладости.

Доктор добавила, что полностью отказываться от жира не стоит даже в том случае, если есть проблемы с поджелудочной.

Способность всасывания жиров и так теряется, когда нарушена функция поджелудочной железы. В результате может наблюдаться нехватка жирорастворимых витаминов, заключила эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Первые Симптомы Панкреатита. Как и чем лечить панкреатит поджелудочной железы
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
Популярное
Российский офицер попал под суд из-за болезни

Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.

Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
Рогов: в Одессе плотная волна прилётов — гостиница, склады, комплекс "Морвокзала"
Гостиница, склады, комплекс "Морвокзала": Одесса под плотным огнём
ГИБДД уже стала отбирать права у водителей за плёнки на фарах
Важно, что сгорело в паркинге гостиницы морвокзала в Одессе
Президент Сербии Вучич на сессии Генассамблеи ООН защитил право на Косово Михаил Плисюк ВКС РФ ударили по морвокзалу в Одессе, обеспечив нужный медийный эффект Любовь Степушова Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов
В Турции нашли тело 32-летней сибирячки
Опасные тенденции: пластический хирург о рисках и мероприятиях
Украина получила "зеленый свет" на удары по Крыму: чем ответит Россия
Украина получила "зеленый свет" на удары по Крыму: чем ответит Россия
Последние материалы
WSJ: танки Abrams не изменят ход конфликта из-за российских минных полей
Похудевший Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
Мэр Кривого Рога Вилкул заявил, что в городе прогремел взрыв
Эндокринолог Янг: ароматизаторы и красители губят поджелудочную быстрее жира
Эксперт Радько спрогнозировал снижение цен на автомобили в России
Дипломат Логвинов рассказал о перспективах ЕС в отказе от российского газа: полностью не получится
19FortyFive: российский Су-57 представляет значительную угрозу для Украины и Запада
Гайдай видел царём в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" Юрия Никулина
Белый дом: США хватит средств на поддержку Украины ещё на несколько недель
Посол Бердыев: США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников