Академик Онищенко посоветовал россиянам закупаться масками и делать прививки

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бывший глава Роспотребнадзора, академик Геннадий Онищенко считает, что не следует опасаться текущего роста заболеваемости коронавирусом. Однако рекомендации по защите своего здоровья россиянам всё равно нужно соблюдать. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей.

Фото: openverse.org

Ожидать сейчас катастрофического всплеска заболеваемости "ковидом" оснований нет, подчеркнул эксперт. По его мнению, новые субтипы "пирола" и "эрис" вряд ли будут более вирулентными и контагиозными, чем уже известный "омикрон".

В России однако уже вовсю идет осень, которая традиционно сопрягается с ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом, отметил специалист.

Он посоветовал, во-первых, привиться от гриппа. А во-вторых, на всякий случай запастись масками.

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