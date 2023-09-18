Биолог Баранова: чайный гриб способен нормализовать уровень сахара в крови

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Снижать уровень сахара в крови способен известный россиянам "бабушкин" напиток — чайный гриб. За рубежом его называют "комбуча". Американские исследователи выяснили, что он очень полезен диабетикам и людям с предиабетом, рассказала биолог Анча Баранова в своём Telegram-канале.

Фото: https://i.thehealthypost.com/

Профессор отметила, что "комбуча" сейчас продается в США как ЗОЖный напиток в прокачанных спортзалах.

Учёные Университета Джорджтауна показали, что он имеет отчётливо выраженные сахароснижающие свойства и "работает покруче метформина", добавила биолог.

Участники эксперимента четыре недели пили по стакану комбучи. В результате у них снизился средний уровень глюкозы в крови натощак со 164 до 116 миллиграммов на децилитр. То есть чайный гриб помог понизить уровень глюкозы до нормального.

"Если с полномасштабным диабетом не справится, то уж его предшественника — метаболический синдром — напиток остановит", — заключила Баранова.

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Чайный гриб. Секреты приготовления и уход