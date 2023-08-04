Врач Гадзиян рассказал о "здоровых" продуктах, в которых много сахара и трансжиров

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В составе продуктов, маскирующихся "под ЗОЖ", есть ингредиенты, которые на пользу организму пойдут вряд ли, а, напротив, являются вредными. Об этом рассказал хирург-уролог Марк Гадзиян в своём Telegram-канале.

Фото: pixabay.com

В пример врач привёл обезжиренные продукты. Он объяснил, что надпись на этикетке "без жира" или "низкое содержание жиров", означает, что это высоко обработанный продукт, в который производители добавили очень много сахара. Делается это для того, чтобы улучшить вкус лишённой жира еды.

То же самое касается магазинных заправок для салатов. В них содержатся химические добавки, растительное масло, сахар и трансжиры, которые сводят к нулю всю пользу овощей, добавил специалист.

Он также посоветовал быть аккуратнее с фруктовыми соками и сухими завтраками.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Польза и вред обезжиренных продуктов