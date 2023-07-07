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Онколог Гадзиян составил список "здоровых" продуктов, которые являются вредными

1:32
Здоровье

Есть продукты, которые считаются ЗОЖ, благодаря маркетингу, но на самом деле они таковыми не являются. И вместо пользы могут даже принести вред. Об этом рассказал в своём Telegram-канале хирург-онколог Марк Гадзиян.

Онколог Гадзиян составил список "здоровых" продуктов, которые являются вредными
Фото: pixabay

Врач составил список таких сомнительных продуктов. В него вошли:

  • заправки для салата;
  • обезжиренные продукты;
  • фруктовые соки;
  • спортивные напитки;
  • сухие завтраки;
  • низкоуглеводные батончики;
  • продукты с фитостеринами.

Так, надпись на этикетке "без жира" или "низкое содержание жиров", означает, что это высоко обработанный продукт с большим добавлением сахара, который производители применяют, чтобы улучшить вкус. Чрезмерное потребление такой еды может привести к проблемам со здоровьем, отметил доктор.

В магазинных заправках для салатов есть химические добавки, сахар, растительное масло и трансжиры, которые лишают той пользы, что можно было бы получить из овощей, объяснил эксперт.

А продукты с фитостеринами, (структурными компонентами клеточной мембраны, принадлежащей растениям) понижают содержание холестерина в крови, уменьшая его всасывание и способствуя выведению из организма. Однако было также доказано, что фитостерины негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, добавил онколог.

Он посоветовал не верить рекламе и внимательно читать состав на упаковке перед покупкой в магазине.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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