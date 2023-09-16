Jama Network: кровоизлияние в мозг может передаваться через переливание крови

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование предполагает, что церебральная амилоидная ангиопатия (CAA), причина спонтанного кровоизлияния в мозг, может передаваться при переливании крови. Однако важно отметить, что крайне маловероятно, что люди пострадают от кровоизлияния в мозг непосредственно в результате получения донорской крови.

Фото: openverse

ВГА — это тип нарушения мозгового кровообращения, характеризующийся накоплением белков в мелких кровеносных сосудах головного мозга. Это распространенная причина повторяющихся и спонтанных кровоизлияний в мозг, в частности спонтанного внутримозгового кровоизлияния, которое представляет собой образование тромба в головном мозге без травмы или хирургического вмешательства.

Предыдущие исследования показали, что ВГА может передаваться при таких процедурах, как нейрохирургия и лечение гормоном роста.

В этом недавнем исследовании исследователи изучили данные из шведско-датской базы данных по переливанию крови, которая включает записи о донорах крови и пациентах, которым переливали кровь с 1970-х годов. В исследовании приняли участие более миллиона пациентов.

Исследователи обнаружили, что переливание эритроцитов от доноров, у которых позже развились множественные спонтанные внутримозговые кровоизлияния, было значительно связано с повышенным риском развития спонтанного внутримозгового кровоизлияния у реципиентов по сравнению с получением крови от доноров без последующего внутримозгового кровоизлияния. Однако важно отметить, что только у 0,1% доноров впоследствии наблюдались повторяющиеся кровоизлияния в мозг.

Исследование также показало, что пациенты, страдавшие рецидивирующими кровоизлияниями в мозг после получения крови от доноров, перенесших кровоизлияния в мозг, более чем в два раза чаще сами испытывали кровоизлияния в мозг.

Исследователи планируют дополнительно подтвердить эти результаты и идентифицировать аномальные белки, связанные с CAA, путем оценки образцов из датского исследовательского биобанка донорской крови.

Хотя это исследование предполагает потенциальную связь между переливанием крови и передачей САА, оно не демонстрирует причинно-следственную связь, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять лежащие в основе механизмы и подтвердить эти выводы.

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