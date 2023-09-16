Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гаспарян: США устроит даже "особая победа" на Украине, но в только текущем году
Онколог Беджанян: витамины С и Е нельзя пить больным раком
Мэр Киева Кличко вывел из себя министра обороны ФРГ Писториуса вопросом про Taurus
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о получении танков Abrams в ближайшее время
Врач-онколог Марк Гадзиян причислил сидячий образ жизни к ошибке, которая вызывает агрессивный рак
Axios: США не дадут ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS во время визита Зеленского
Ярославские врачи: у людей, злоупотребляющих алкоголем, имеется общая черта во внешности
Комбат Панфёров объяснил отсутствие новой волны мобилизации: "Нужны опытные"
Онколог Гадзиян: агрессивный рак вызывает ошибка, которую делают многие ежедневно

Онколог Астраханцев рассказал, кому грозит рак щитовидной железы

1:09
Здоровье

У женщин, по данным статистики, диагностируется три из каждых четырёх случаев рака щитовидной железы. Это связано с гормональными различиями между мужчинами и женщинами. Об этом рассказал врач-онколог Максим Астраханцев в беседе с RT.

Онколог Астраханцев рассказал, кому грозит рак щитовидной железы
Фото: ok.ru

Специалист также объяснил, каким категориям людей может грозить это опасное заболевание. Пол человека эксперт назвал одним из главных факторов риска.

Возраст также играет важную роль, добавил доктор. По его словам, около двух третей всех случаев рака щитовидной железы выявляется у людей в возрасте от 20 до 55 лет.

При этом наиболее агрессивная форма заболевания — анапластический рак — обычно диагностируется после 60 лет.

Также играет важную роль в развитии рака щитовидной железы генетика. Некоторые виды этого рака связаны с генетическими мутациями, отметил собеседник издания.

Увеличить риск развития рака щитовидной железы может и диета с низким содержанием йода, заключил Астраханцев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Рак щитовидной железы. Симптомы. Диагностика. Лечение
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Раскрыт маршрут побега из России матери предателя Кузьминова

Мать угнавшего российский военный вертолёт Ми-8 на Украину пилота Максима Кузьминова исчезла для близких ещё в начале года. Маршрут её отхода удалось выяснить.

Стал известен маршрут побега из РФ матери пилота, угнавшего вертолёт Ми-8 на Украину
Генерал Суровикин обнаружен в Алжире. Чем он там занимается?
Суровикин - в Алжире. Возможно, он возглавит миссию по поддержанию мира в зоне Сахеля
Стало известно о пилотах угнанного предателем на Украину Ми-8
Опасный путь: ВСУ жестоко обошлись с пленными солдатами РФ
Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген Михаил Плисюк Доктор Мейнерт исследовал долгожителей Сергей Лебедев Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова
Стало известно о прошлом угнавшего вертолёт на Украину предателя
Суд в Новосибирске не выпустил из-под под ареста бывших полицейских, подозреваемых в убийстве девочки
Хью Джекман сообщил о разводе спустя почти 30 лет в браке
Хью Джекман сообщил о разводе спустя почти 30 лет в браке
Последние материалы
Axios: США не дадут ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS во время визита Зеленского
Ярославские врачи: у людей, злоупотребляющих алкоголем, имеется общая черта во внешности
Комбат Панфёров объяснил отсутствие новой волны мобилизации: "Нужны опытные"
Онколог Гадзиян: агрессивный рак вызывает ошибка, которую делают многие ежедневно
Боец ВС РФ сбежал из плена по минному полю, пустив последний патрон в противника
Мошенник атаковал абонента "Билайн", совершив 1414 звонков за девять минут
Автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал россиянам выбирать отечественные машины из-за дешевизны запчастей
В Подмосковье учительницу русского языка ложно обвинили в неграмотности из-за национальности
Актёр Евгений Князев высказался о смерти дочери Михаила Ульянова: "Она не болела"
Минобороны РФ: два украинских БПЛА сбиты над Калужской и Тверской областями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников