Онколог Астраханцев рассказал, кому грозит рак щитовидной железы

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У женщин, по данным статистики, диагностируется три из каждых четырёх случаев рака щитовидной железы. Это связано с гормональными различиями между мужчинами и женщинами. Об этом рассказал врач-онколог Максим Астраханцев в беседе с RT.

Фото: ok.ru

Специалист также объяснил, каким категориям людей может грозить это опасное заболевание. Пол человека эксперт назвал одним из главных факторов риска.

Возраст также играет важную роль, добавил доктор. По его словам, около двух третей всех случаев рака щитовидной железы выявляется у людей в возрасте от 20 до 55 лет.

При этом наиболее агрессивная форма заболевания — анапластический рак — обычно диагностируется после 60 лет.

Также играет важную роль в развитии рака щитовидной железы генетика. Некоторые виды этого рака связаны с генетическими мутациями, отметил собеседник издания.

Увеличить риск развития рака щитовидной железы может и диета с низким содержанием йода, заключил Астраханцев.

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Рак щитовидной железы. Симптомы. Диагностика. Лечение