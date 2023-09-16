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Онколог Гадзиян: агрессивный рак вызывает ошибка, которую делают многие ежедневно

1:14
Здоровье

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян назвал распространённую ошибку, которая приводит к агрессивному раку.

Онколог Гадзиян: агрессивный рак вызывает ошибка, которую делают многие ежедневно
Фото: nwscc.edu

Доктор в своём Telegram-канале отметил, что на развитие опухоли оказывает большое влияние сидячая работа, когда человек встает с места только для того, чтобы сходить за едой или в туалет.

По словам специалиста, если ежедневно много сидеть, повышается риск развития опухоли мочеполовых органов. При этом встречаются опухоли небольшого размера, но достаточно агрессивные и склонные к раннему метастазированию.

Происходит застой кровообращения в малом тазу, в результате чего клетки, испытывающие кислородное голодание, начинают меняться и приобретают новые функции. Это и является толчком для начала роста опухоли, объяснил эксперт.

Риск заболевания также повышается при большом количестве в рационе животных жиров, добавил он.

Для снижения риска развития онкологии доктор посоветовал включать в рацион продукты, богатые ликопинами. Эти антиоксиданты встречаются в некоторых фруктах и овощах, например, в томатах, грейпфрутах, арбузах.

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Профилактика рака. Как максимально снизить риск рака🔥
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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