На опасное для жизни состояние может указывать сильный кашель по утрам, когда у человека появляется ощущение, что он задыхается. Об этом рассказал в своём Telegram-канале врач-хирург, онкоуролог Марк Гадзиян.
К сожалению, даже такой "яркий" сигнал организма зачастую игнорируется, а он может быть показателем онкологических заболеваний или последствий коронавируса, отметил доктор.
По его словам, нельзя также исключить лёгочные и сердечно-сосудистые заболевания.
Головные боли, которые не снимаются приёмом препаратов, постоянная изжога или затяжная диарея могут указывать на опасные для жизни патологии, заключил специалист.
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