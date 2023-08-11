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Онколог Гадзиян назвал кашель по утрам тревожным симптомом

0:44
Здоровье

На опасное для жизни состояние может указывать сильный кашель по утрам, когда у человека появляется ощущение, что он задыхается. Об этом рассказал в своём Telegram-канале врач-хирург, онкоуролог Марк Гадзиян.

Онколог Гадзиян назвал кашель по утрам тревожным симптомом
Фото: https://254066-790876-3-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/

К сожалению, даже такой "яркий" сигнал организма зачастую игнорируется, а он может быть показателем онкологических заболеваний или последствий коронавируса, отметил доктор.

По его словам, нельзя также исключить лёгочные и сердечно-сосудистые заболевания.

Головные боли, которые не снимаются приёмом препаратов, постоянная изжога или затяжная диарея могут указывать на опасные для жизни патологии, заключил специалист.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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