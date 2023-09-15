NYU: Пережившие остановку сердца вспомнили свои ощущения осознанной смерти

3:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые пациенты, которых вернули к жизни сердечно-легочной реанимацией (СЛР), пришли в себя и имели ясные воспоминания о переживании смерти, а пока они были без сознания, у них наблюдались проявления мозговой активности, связанные с мыслями и памятью.

Фото: openverse.org

Это результат исследования, проведенного исследователями из Медицинской школы NYU Grossman совместно с 25 госпиталями, в основном в США и Великобритании. В этом исследовании некоторые выжившие после остановки сердца описали ясные переживания смерти, которые произошли, когда они находились в состоянии бессознательности.

Несмотря на немедленное лечение, менее 10 процентов из 567 исследуемых пациентов, которые получили КПР в больнице, восстановились достаточно, чтобы быть выписанными. Однако 4 из 10 выживших вспоминали о некоторой степени сознательности во время КПР, которая не была зафиксирована стандартными методами.

Статья была опубликована онлайн 14 сентября в американском журнале "Resuscitation". Исследование также показало, что у этих пациентов почти 40 процентов мозговой активности возвращалось к нормальному или почти нормальному состоянию, даже спустя час после успешной СЛР. Согласно данным электроэнцефалограммы (ЭЭГ), технологии, регистрирующей мозговую активность с помощью электродов, у пациентов наблюдались пики в гамма, дельта, тета, альфа и бета-волнах, связанных с более высокими умственными функциями.

Авторы исследования утверждают, что выжившие долго сообщали о ясных переживаниях, включая ощущение отделения от тела, наблюдение событий без боли, а также значимую оценку своих действий. Новое исследование показало, что эти переживания смерти отличаются от галлюцинаций и иллюзий.

Авторы исследования предполагают, что умирающий мозг убирает естественные ингибирующие (тормозящие) системы. Эти процессы, известные совокупно как дезингибиция, могут открывать доступ к "новым измерениям реальности", включая ясное воспоминание всей жизни с раннего детства до "смерти". Никто не знает эволюционной цели этого явления, но оно "открывает дверь к систематическому изучению процесса смерти у человека".

"Хотя врачи долгое время считали, что мозг умирает примерно через 10 минут после того, как сердце прекращает поставку кислорода, наша работа показала, что мозг может продемонстрировать признаки электрического восстановления еще долго во время проведения СЛР. Это первое большое исследование, которое показывает, что эти воспоминания и изменения мозговых волн могут быть признаками универсальных, общих элементов так называемых близких к смерти переживаний", — говорит Сэм Парния, врач и доцент кафедры медицины Медицинской школы NYU Langone.

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