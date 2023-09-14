Одышка как сигнал: кардиолог объяснила, когда стоит обратить внимание на здоровье

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт и кардиолог Ольга Козлова поделилась информацией о том, в каких случаях одышка может служить предупреждением о возможных проблемах со здоровьем.

Фото: https://www.hussle.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/shutterstock_1059536579-1-min-1080x675.jpg

В беседе с порталом "Аргументы и Факты" доктор объяснила, что в норме одышка может возникать при физической нагрузке и должна исчезать в течение нескольких минут.

Однако при определенных заболеваниях одышка может возникать в состоянии покоя и появляться внезапно. Например, при легочной одышке, ее симптомами могут быть нарушения проходимости бронхов, сопровождающиеся кашлем.

Сердечная одышка, согласно кардиологу, связана с нарушениями в процессе расслабления сердца.

Помимо одышки, с этим состоянием могут сопровождаться такие симптомы, как слабость, усталость, учащенный пульс, головокружение и чувство давления за грудиной.

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Одышка - причины нехватки воздуха и симптомами каких болезней может быть