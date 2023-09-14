Офисные привычки, вредные для здоровья: что говорит врач-терапевт

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Лариса Алексеева поделилась списком вредных офисных привычек, которые оказывают негативное воздействие на здоровье человека, сообщает "Вечерняя Москва".

Фото: openverse

Согласно словам эксперта, одной из таких привычек является быстрое поедание пищи, что может привести к набору лишнего веса. Она ссылается на исследования японских ученых, которые выявили связь между скоростью приема пищи и развитием ожирения.

"Например, мужчины, привыкшие употреблять обед за несколько минут, имеют более чем 80 процентов риска набрать лишний вес, в сравнении с теми, кто уделяет обеду больше времени", — отметила она.

Такой эффект связан с тем, что сигнальная система ощущения насыщения не успевает передать информацию в мозг из-за быстрого приема пищи, что может привести к перееданию.

Использование мобильного телефона во время приема пищи также оказывает негативное воздействие на здоровье и может вызвать усталость. Просмотр контента на смартфоне нагружает мозг во время еды, что ведет к уменьшению производительности в течение остального дня.

Алексеева также подчеркнула, что долгое сидение без движения может способствовать развитию варикоза у людей, которые редко встают с рабочего места.

"Кровь начинает стагнировать в венах нижних конечностей, что может вызвать варикозное расширение вен", — добавила она.

Чтобы избежать таких проблем, важно периодически проводить короткие прогулки, находиться на свежем воздухе и выполнять небольшие физические упражнения.

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