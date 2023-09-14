Офисные привычки, вредные для здоровья: что говорит врач-терапевт

Врач-терапевт Лариса Алексеева поделилась списком вредных офисных привычек, которые оказывают негативное воздействие на здоровье человека, сообщает "Вечерняя Москва".
Согласно словам эксперта, одной из таких привычек является быстрое поедание пищи, что может привести к набору лишнего веса. Она ссылается на исследования японских ученых, которые выявили связь между скоростью приема пищи и развитием ожирения.
"Например, мужчины, привыкшие употреблять обед за несколько минут, имеют более чем 80 процентов риска набрать лишний вес, в сравнении с теми, кто уделяет обеду больше времени", — отметила она.
Такой эффект связан с тем, что сигнальная система ощущения насыщения не успевает передать информацию в мозг из-за быстрого приема пищи, что может привести к перееданию.
Использование мобильного телефона во время приема пищи также оказывает негативное воздействие на здоровье и может вызвать усталость. Просмотр контента на смартфоне нагружает мозг во время еды, что ведет к уменьшению производительности в течение остального дня.
Алексеева также подчеркнула, что долгое сидение без движения может способствовать развитию варикоза у людей, которые редко встают с рабочего места.
"Кровь начинает стагнировать в венах нижних конечностей, что может вызвать варикозное расширение вен", — добавила она.
Чтобы избежать таких проблем, важно периодически проводить короткие прогулки, находиться на свежем воздухе и выполнять небольшие физические упражнения.
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