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Нарколог Колюжная рассказала, что через неделю после отказа от алкоголя улучшится сон

1:29
Здоровье

Психиатр-нарколог Марина Калюжная подчеркнула, что крепкий алкоголь может серьезно повредить здоровье человека, воздействуя на органы пищеварительной системы. Она отметила, что алкоголь способен вызывать разрушение клеток внутренней поверхности пищеварительных органов, а его регулярное употребление может привести к развитию цирроза печени и увеличить вероятность возникновения онкологических заболеваний.

Нарколог Колюжная рассказала, что через неделю после отказа от алкоголя улучшится сон
Фото: openverse

Врач-нарколог Даниил Петров подчеркнул, что алкоголь также оказывает негативное воздействие на сердце, вызывая тахикардию и повышение артериального давления, а также вреден для кровеносных сосудов, что может приводить к образованию тромбов и закупорке капилляров. Кроме того, употребление алкоголя может вызывать обезвоживание и ослабление иммунной системы, как сообщает портал "Life.ru".

Калюжная подчеркнула, что люди, злоупотребляющие алкоголем, могут проявлять агрессию и сталкиваться с проблемами в области мышления, а также усугублять свои психологические проблемы.

Петров отметил, что главное воздействие этанола, основного компонента алкоголя, направлено на нервную систему, и это может приводить к гибели нейронов, кровоизлияниям в мозге, уменьшению объема головного мозга и сглаживанию его извилин. Эти процессы могут сказаться на когнитивных функциях и привести к деградации человека.

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Что произойдет, если месяц не пить
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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