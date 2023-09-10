Эндокринолог Павлова рассказала, что перемена во внешности может скрывать онкологию

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Признаки нездорового состояния, которые можно увидеть невооружённым глазом, перечислила доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Фото: freepik.com

Врач назвала одним из самых опасных проявлений — резкий набор веса или, наоборот, "необъяснимое" похудение за короткий срок.

По её словам, опасна больше худоба, так как скрываться под ней может множество разных заболеваний и особенно онкология. Доктор также отметила, что далеко не всегда полнота связана непосредственно с излишествами в еде, она может быть и следствием "серьёзной эмоциональной драмы".

Настороженно необходимо отнестись к ситуации, когда появляются "признаки старения" у молодых людей: тусклый цвет лица, морщины, отёкшие веки, добавила эксперт.

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