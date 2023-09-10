Ученые выяснили, что пробиотики прямо влияют на умственную активность

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые виды пробиотиков, помимо положительного влияния на кишечник, также могут улучшить когнитивные способности человека. В ходе исследования, проведенного американскими учеными, было обнаружено, что прием пробиотика Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) способствует улучшению когнитивных функций у людей с начальными нарушениями памяти и мышления.

Фото: openverse.org

Ученые провели исследование с участием 169 человек в возрасте от 52 до 75 лет, у которых были умеренные когнитивные нарушения или нормальные когнитивные способности. Часть участников получала LGG, а другая часть принимала плацебо. После трех месяцев приема пробиотика, у группы с когнитивными нарушениями наблюдалось снижение уровня превотеллы, определенного вида кишечных бактерий, и одновременное улучшение результатов стандартных тестов на память и мышление. В группе с нормальными когнитивными способностями такие изменения не были выявлены.

Томас Бидерер, адъюнкт-профессор Школы науки и политики в области питания имени Фридмана Университета Тафтса в Бостоне, подчеркнул важность этого исследования и его значимость для понимания взаимосвязи между микробиомом кишечника и здоровьем мозга.

Однако ученые также отметили, что это исследование является предварительным и требует дальнейших исследований. Полученные результаты обнадеживают и могут открыть новые перспективы для изучения воздействия кишечного микробиома на когнитивные функции.

Машаэль Альджума, кандидат наук в Университете Северной Каролины, подчеркнула, что микробиом кишечника имеет огромный потенциал для улучшения умственных способностей, и его роль еще предстоит полностью выяснить.

Исследования в области микробиома кишечника и его влияния на различные заболевания, включая деменцию, становятся все более актуальными. Понимание механизмов воздействия пробиотиков на когнитивные функции открывает новые перспективы для будущих исследований и разработки методов, способствующих замедлению процессов ухудшения умственных способностей при старении.

В настоящее время эксперты также рекомендуют поддерживать здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание вроде средиземноморской диеты, богатой овощами, фруктами, злаками, рыбой и оливковым маслом, а также регулярные физические упражнения, которые также могут оказать положительное воздействие на состав кишечного микробиома и связаны с уменьшением риска развития когнитивных нарушений и деменции.

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