Доктор медицинских наук Аркадий Беджанян подчеркивает важность повседневных дел по дому для здоровья. Исследования Сиднейского университета подтверждают, что простые задачи, такие как мытье полов, окон, работа в саду и другие физически активные домашние занятия, могут снизить вероятность развития раковых заболеваний.
Физическая активность, особенно достаточно интенсивная, может эффективно помочь в профилактике рака. Научные исследования предполагают, что механизмы сигнализации и регуляции физической активности могут влиять на процессы, связанные с развитием и ростом опухолей, хотя точные механизмы пока не установлены.
Следует отметить, что физическая активность напрямую не борется с опухолью, но способствует улучшению общего состояния организма. Регулярные тренировки помогают снизить уровень гормонов в крови, таких как половые гормоны и инсулин, что может снизить риск развития раковых опухолей. Кроме того, они укрепляют иммунную систему, улучшают обмен веществ и помогают поддерживать нормальный вес.
Однако для наилучших результатов рекомендуется комбинировать домашние активности с другими видами физических нагрузок, такими как растяжка, аэробные упражнения и упражнения с собственным весом. Американские и европейские онкологические общества рекомендуют проводить не менее 150 минут физической активности в неделю.
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