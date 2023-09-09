Врач Беджанян: бытовая активность снижает риск развития рака

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук Аркадий Беджанян подчеркивает важность повседневных дел по дому для здоровья. Исследования Сиднейского университета подтверждают, что простые задачи, такие как мытье полов, окон, работа в саду и другие физически активные домашние занятия, могут снизить вероятность развития раковых заболеваний.

Фото: Openverse

Физическая активность, особенно достаточно интенсивная, может эффективно помочь в профилактике рака. Научные исследования предполагают, что механизмы сигнализации и регуляции физической активности могут влиять на процессы, связанные с развитием и ростом опухолей, хотя точные механизмы пока не установлены.

Следует отметить, что физическая активность напрямую не борется с опухолью, но способствует улучшению общего состояния организма. Регулярные тренировки помогают снизить уровень гормонов в крови, таких как половые гормоны и инсулин, что может снизить риск развития раковых опухолей. Кроме того, они укрепляют иммунную систему, улучшают обмен веществ и помогают поддерживать нормальный вес.

Однако для наилучших результатов рекомендуется комбинировать домашние активности с другими видами физических нагрузок, такими как растяжка, аэробные упражнения и упражнения с собственным весом. Американские и европейские онкологические общества рекомендуют проводить не менее 150 минут физической активности в неделю.

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Разговор с доктором: Роль физической активности в профилактике рака