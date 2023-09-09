Врач Арзамасцев назвал три идеальных продукта при высоком холестерине

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россиянам, страдающим от повышенного уровня холестерина, диетологи рекомендуют включать в свой завтрак овсянку, греческий йогурт или цельнозерновой хлеб.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Как сообщает "ГастрономЪ", эти продукты характеризуются низким содержанием насыщенных жиров и трансжиров.

Овсянка, по мнению специалистов, считается наиболее оптимальным выбором для лечебного или профилактического завтрака.

Греческий йогурт богат белком и практически не содержит жира, а цельнозерновой хлеб богат клетчаткой по сравнению с белым хлебом.

"Эти продукты особенно полезны для тех, кто стремится снизить уровень холестерина", — подчеркивают диетологи.

Также россиянам, страдающим от повышенного холестерина, рекомендовали употреблять тыквенные семечки. По словам врача-диетолога Евгения Арзамасцева, они помогают очистить сосуды от бляшек.

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