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Врач Арзамасцев назвал три идеальных продукта при высоком холестерине

0:58
Здоровье

Россиянам, страдающим от повышенного уровня холестерина, диетологи рекомендуют включать в свой завтрак овсянку, греческий йогурт или цельнозерновой хлеб.

Врач Арзамасцев назвал три идеальных продукта при высоком холестерине
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Как сообщает "ГастрономЪ", эти продукты характеризуются низким содержанием насыщенных жиров и трансжиров.

Овсянка, по мнению специалистов, считается наиболее оптимальным выбором для лечебного или профилактического завтрака.

Греческий йогурт богат белком и практически не содержит жира, а цельнозерновой хлеб богат клетчаткой по сравнению с белым хлебом.

"Эти продукты особенно полезны для тех, кто стремится снизить уровень холестерина", — подчеркивают диетологи.

Также россиянам, страдающим от повышенного холестерина, рекомендовали употреблять тыквенные семечки. По словам врача-диетолога Евгения Арзамасцева, они помогают очистить сосуды от бляшек.

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Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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