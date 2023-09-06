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Гастроэнтеролог назвала 5 полезных продуктов, снижающих чувство голода

1:02
Здоровье

Гастроэнтеролог клиники "Рассвет" Наталья Наумова объяснила, какие продукты лучше всего утоляют чувство голода.

Гастроэнтеролог назвала 5 полезных продуктов, снижающих чувство голода
Фото: https://search.creativecommons.org/

Медик рассказала, что мучное и сладкое — это простые углеводы, которые быстро всасываются в кровь.

Ранее диетолог Лиз Келлер назвала самый полезный десерт.

"Расходование простых углеводов в клетках нашего организма также происходит быстро, именно поэтому чувство голода наступает быстрее", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Белки, жиры и сложные углеводы, по словам эксперта, дольше перерабатываются в организме.

Наумова назвала продукты, употребление которых поможет надолго утолить голод. Она рекомендует есть красное и белое мясо, птицу, рыбу, кисломолочные продукты.

Медик советует есть продукты с клетчаткой. Крупы, овощи, фрукты и зелень, по словам специалиста, препятствуют быстрому всасыванию быстрых углеводов.

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5 продуктов, которые ИЗБАВЯТ вас ОТ ЧУВСТВА ГОЛОДА
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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