Диетолог Келлер: Чизкейк назван самым полезным десертом

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сладкие десерты действительно могут оказывать негативное воздействие на здоровье из-за высокого содержания сахара, жиров и рафинированных углеводов. Однако диетолог Лиз Келлер утверждает, что можно приготовить более полезную альтернативу, используя натуральные и нежирные продукты.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

"Использование греческого йогурта и нежирного сливочного сыра вместо обычного сливочного сыра в этом чизкейке поможет снизить количество калорий и насыщенных жиров. А также замена рафинированного сахара натуральными подсластителями, такими как мед или кленовый сироп, поможет уменьшить общее содержание сахара в чизкейке", — приводит ее слова издание She Finds.

Однако важно помнить, что даже такой десерт следует употреблять в умеренных количествах, особенно при контроле веса и поддержании здорового образа жизни.

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