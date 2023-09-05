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Диетолог Келлер: Чизкейк назван самым полезным десертом

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Здоровье

Сладкие десерты действительно могут оказывать негативное воздействие на здоровье из-за высокого содержания сахара, жиров и рафинированных углеводов. Однако диетолог Лиз Келлер утверждает, что можно приготовить более полезную альтернативу, используя натуральные и нежирные продукты.

Диетолог Келлер: Чизкейк назван самым полезным десертом
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

"Использование греческого йогурта и нежирного сливочного сыра вместо обычного сливочного сыра в этом чизкейке поможет снизить количество калорий и насыщенных жиров. А также замена рафинированного сахара натуральными подсластителями, такими как мед или кленовый сироп, поможет уменьшить общее содержание сахара в чизкейке", — приводит ее слова издание She Finds.

Однако важно помнить, что даже такой десерт следует употреблять в умеренных количествах, особенно при контроле веса и поддержании здорового образа жизни.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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