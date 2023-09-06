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Психолог Анна Болгова перечислила правила адаптации первоклассников к школе: важны питание и режим дня

3:42
Здоровье

Начало учебы в школе может быть непростым переходным периодом для детей, и они могут испытывать стресс из-за изменений в их распорядке дня, правилах и взаимодействии. Вот несколько советов психолога Анны Болговой о том, как родители могут облегчить адаптацию своего ребенка к школе:

Психолог Анна Болгова перечислила правила адаптации первоклассников к школе: важны питание и режим дня
Фото: vestikavkaza.ru

Физическая адаптация:

  • Распорядок дня. Установите последовательный распорядок дня для всей семьи, включающий регулярное время отхода ко сну и приема пищи. Это помогает детям адаптироваться к новому расписанию.
  • Здоровое питание. Следите за тем, чтобы ваш ребенок ел хорошо и вовремя. Положите в их ланч-бокс питательные закуски, чтобы стимулировать социальное взаимодействие и завязывать дружбу с одноклассниками.
  • Проверка здоровья. Если у вашего ребенка есть какие-либо хронические проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом в период адаптации, чтобы эффективно справиться с проблемами со здоровьем.
  • Витамины. Подготовьтесь к сезонным заболеваниям, таким как простуда и грипп, обеспечив своего ребенка витаминами и добавками для поддержки иммунной системы.

Психологическая адаптация:

  • Укрепление дружбы. Подчеркните важность того, чтобы заводить друзей в школе. Дайте вашему ребенку понять, что он познакомится с интересными людьми и, возможно, заведет друзей на всю жизнь.
  • Поддерживайте дружеские отношения. Поощряйте своего ребенка завязывать дружеские отношения, устраивая игры или прогулки с одноклассниками. Неформальное общение со сверстниками помогает детям быстрее адаптироваться.
  • Принимайте у себя друзей или навещайте их. Выполняйте просьбы вашего ребенка пригласить друзей в гости или побывать в гостях у их друзей. Эти взаимодействия имеют решающее значение для школьников.
  • Неформальная обстановка. Создавайте возможности для неформального общения вне школы, такие как прогулки с одноклассниками или совместные походы в такие места, как парки или театры.
  • Помощь с домашним заданием. Помогая с домашним заданием, сосредоточьтесь на ответах на вопросы и обеспечении выполнения заданий, а не на стремлении к совершенству. Обеспечьте психологический комфорт, хваля усилия и предлагая поддержку.
  • Похвала и поощрение. Хвалите успехи вашего ребенка и поощряйте его усилия. Положительное подкрепление помогает расширить их способности и повышает самооценку.
  • Открытое общение. Выделяйте время для бесед со своим ребенком. Спросите об их дне, друзьях и впечатлениях. Это общение помогает им перерабатывать новый опыт.
  • Социальный этикет. Научите своего ребенка социальному этикету, в том числе тому, как вежливо здороваться с учителями, персоналом и одноклассниками.
  • Поощряйте вопросы. Убедитесь, что ваш ребенок знает, что он может задавать вопросы, когда что-то непонятно, или обращаться за помощью, когда это необходимо.
  • Доверяйте учителям. Помогите своему ребенку воспринимать учителей как поддерживающих его людей, которые могут помочь ему с любыми проблемами.

В целом, цель состоит в том, чтобы создать позитивную и поддерживающую среду для вашего ребенка по мере его адаптации к школе. Любовь, общение и поощрение играют важную роль в их успешном переходе, сообщает Комсомольская правда – Томск.

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Адаптация первоклассников: этапы и трудности
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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