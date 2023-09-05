Врачи назвали кухонный предмет, переносящий множество бактерий

В вашей кухне скрывается невидимая опасность — бактерии, которые могут вызвать серьезные заболевания. Они распространяются с рук, сырой едой, и, что удивительно, даже с полотенец. Ученые обнаружили, что кухонные полотенца могут стать идеальным убежищем для опасных бактерий, и в этой статье мы рассмотрим, какие угрозы они несут для вашего здоровья.
Врач Примроуз Фристоун, старший преподаватель клинической микробиологии в Лестерском университете, провела ряд исследований, выявивших множество болезнетворных бактерий на кухонных полотенцах. Эти бактерии могут вызвать не только расстройство желудка, но и серьезные заболевания, такие как:
Исследования показали, что на кухонных полотенцах можно найти разнообразные опасные бактерии. Например, золотистый стафилококк, который часто обитает на коже, оказался патогеном, способным вызывать абсцессы, инфекции суставов и даже пневмонию.
Энтеробактерии, обнаруженные на поверхностях кухонных полотенец, могут вызвать инфекции дыхательных путей, кожи, мочевыводящих путей, а также инфекции сердца, костей и глаз. Кишечная палочка, встречающаяся на кухонных полотенцах, часто является причиной расстройства желудка и инфекций мочевыводящих путей.
Кроме того, на кухонных полотенцах могут обитать клебсиеллы - бактерии, связанные с серьезными инфекциями легких, мочевого пузыря, мозга и крови. Синегнойная палочка может вызвать легочные инфекции, а сенная палочка — глазные инфекции и абсцессы.
Полотенца впитывают влагу и остаются мокрыми и скомканными, создавая идеальные условия для размножения бактерий. Вода способствует их росту, делая кухонные полотенца настоящими резервуарами для микробов.
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