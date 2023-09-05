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Врачи назвали кухонный предмет, переносящий множество бактерий

2:23
Здоровье

В вашей кухне скрывается невидимая опасность — бактерии, которые могут вызвать серьезные заболевания. Они распространяются с рук, сырой едой, и, что удивительно, даже с полотенец. Ученые обнаружили, что кухонные полотенца могут стать идеальным убежищем для опасных бактерий, и в этой статье мы рассмотрим, какие угрозы они несут для вашего здоровья.

Врачи назвали кухонный предмет, переносящий множество бактерий
Фото: openverse.org

Смертельные бактерии на полотенцах

Врач Примроуз Фристоун, старший преподаватель клинической микробиологии в Лестерском университете, провела ряд исследований, выявивших множество болезнетворных бактерий на кухонных полотенцах. Эти бактерии могут вызвать не только расстройство желудка, но и серьезные заболевания, такие как:

  • Инфекции дыхательных путей
  • Кожные инфекции
  • Инфекции мочевыводящих путей
  • Сердечные инфекции
  • Глазные инфекции
  • Костные инфекции
  • Легочные инфекции.
  • Инфекции мочевого пузыря
  • Инфекции головного мозга
  • Инфекции крови
  • Пневмония
  • Септический артрит
  • Инфекции суставов

Какие бактерии обитают на полотенцах

Исследования показали, что на кухонных полотенцах можно найти разнообразные опасные бактерии. Например, золотистый стафилококк, который часто обитает на коже, оказался патогеном, способным вызывать абсцессы, инфекции суставов и даже пневмонию.

Энтеробактерии, обнаруженные на поверхностях кухонных полотенец, могут вызвать инфекции дыхательных путей, кожи, мочевыводящих путей, а также инфекции сердца, костей и глаз. Кишечная палочка, встречающаяся на кухонных полотенцах, часто является причиной расстройства желудка и инфекций мочевыводящих путей.

Кроме того, на кухонных полотенцах могут обитать клебсиеллы - бактерии, связанные с серьезными инфекциями легких, мочевого пузыря, мозга и крови. Синегнойная палочка может вызвать легочные инфекции, а сенная палочка — глазные инфекции и абсцессы.

Полотенца впитывают влагу и остаются мокрыми и скомканными, создавая идеальные условия для размножения бактерий. Вода способствует их росту, делая кухонные полотенца настоящими резервуарами для микробов.

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Клеточная стенка грамположительных и грамотрицательных бактерий. Пептидогликан и ЛПС. Метод Грама
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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