Доктор Захарова: 10 опасных сигналов артрита в области рта

Татьяна Захарова подчеркивает, что ваш рот может служить индикатором разнообразных заболеваний, включая артрит.
Когда вы пытаетесь выявить характерные признаки воспалительных заболеваний, таких как артрит, вы обычно обращаете внимание на суставы рук и ног. Однако стоит помнить, что рот является первой точкой входа для бактерий, которые могут проникнуть в другие части вашего организма, сообщает MedikForum.ru.
"Эти микробы могут вызвать проблемы, в том числе воспаления. Это может быть рецептом "серьезных" проблем со здоровьем, включая артрит челюсти", — сообщает семейный врач Татьяна Захарова.
Хорошей новостью является то, что врач предостерегает нас о тревожных признаках, на которые следует обратить внимание.
Врач рекомендует обращать внимание на следующие симптомы артрита челюсти:
Если у вас возникают боли в челюсти, важно обратиться к стоматологу как можно скорее.
Чем раньше вы обнаружите и начнете лечить артрит, тем больше шансов предотвратить повреждение челюсти.
"Артрит челюсти также может вызывать симптомы, связанные с расстройствами эмпоромандибулярного сустава (ВНЧС). Они могут включать хроническое воспаление, разрушение хряща и ограничение движения челюсти", — утверждает Захарова.
К счастью, есть несколько шагов, которые можно предпринять для предотвращения и устранения воспаления во рту, что поможет снизить риск развития артрита челюсти.
Захарова рекомендует следующее:
Захарова подчеркивает, что ферментированные продукты не только способствуют здоровью кишечника и иммунной системы, но также могут помочь уменьшить болевые симптомы артрита. Она советует употреблять по две порции ферментированных продуктов в день, чтобы достичь максимальной пользы.
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