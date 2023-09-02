Доктор Захарова: 10 опасных сигналов артрита в области рта

3:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Татьяна Захарова подчеркивает, что ваш рот может служить индикатором разнообразных заболеваний, включая артрит.

Фото: interneuro.ru

Когда вы пытаетесь выявить характерные признаки воспалительных заболеваний, таких как артрит, вы обычно обращаете внимание на суставы рук и ног. Однако стоит помнить, что рот является первой точкой входа для бактерий, которые могут проникнуть в другие части вашего организма, сообщает MedikForum.ru.

"Эти микробы могут вызвать проблемы, в том числе воспаления. Это может быть рецептом "серьезных" проблем со здоровьем, включая артрит челюсти", — сообщает семейный врач Татьяна Захарова.

Хорошей новостью является то, что врач предостерегает нас о тревожных признаках, на которые следует обратить внимание.

Врач рекомендует обращать внимание на следующие симптомы артрита челюсти:

Скрип, скрежет, щелканье или хрустящие звуки.

Затруднения при жевании.

Боль в области лица, ушей или шеи.

Головные боли.

Воспаление в области суставов челюсти или их около.

Скованность челюстей, особенно утром.

Чувствительность челюсти.

Боль, которая может быть как тупой, так и острой, при движении челюстью.

Ограниченная подвижность суставов или блокировка челюсти.

Зубная боль.

Если у вас возникают боли в челюсти, важно обратиться к стоматологу как можно скорее.

Чем раньше вы обнаружите и начнете лечить артрит, тем больше шансов предотвратить повреждение челюсти.

"Артрит челюсти также может вызывать симптомы, связанные с расстройствами эмпоромандибулярного сустава (ВНЧС). Они могут включать хроническое воспаление, разрушение хряща и ограничение движения челюсти", — утверждает Захарова.

К счастью, есть несколько шагов, которые можно предпринять для предотвращения и устранения воспаления во рту, что поможет снизить риск развития артрита челюсти.

Захарова рекомендует следующее:

Включите в рацион разнообразные продукты, чтобы улучшить состояние вашего микробиома, особенно бобовые, фасоль и фрукты.

Употребляйте ферментированные продукты, такие как йогурт, квашеная капуста и кефир.

Питайтесь продуктами, богатыми пребиотиками, чтобы способствовать росту полезных бактерий, например, артишоки, бананы, спаржа, овес и яблоки.

Ограничьте потребление сахара, так как сахар может способствовать росту кислотообразующих бактерий, таких как Streptococcus Mutans.

Избегайте газированных и диетических напитков, так как они могут повредить зубы и разрушить полезные бактерии.

Выберите зубную пасту, способствующую улучшению состава микробиома.

Почистите зубы дважды в день, используя мягкую зубную щетку и зубную нить.

Используйте средства для полоскания рта, но не сразу после чистки зубов, чтобы не удалять защитный фтор из зубной пасты.

Захарова подчеркивает, что ферментированные продукты не только способствуют здоровью кишечника и иммунной системы, но также могут помочь уменьшить болевые симптомы артрита. Она советует употреблять по две порции ферментированных продуктов в день, чтобы достичь максимальной пользы.

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