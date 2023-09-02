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Доктор Захарова: 10 опасных сигналов артрита в области рта

3:29
Здоровье

Татьяна Захарова подчеркивает, что ваш рот может служить индикатором разнообразных заболеваний, включая артрит.

Доктор Захарова: 10 опасных сигналов артрита в области рта
Фото: interneuro.ru

Когда вы пытаетесь выявить характерные признаки воспалительных заболеваний, таких как артрит, вы обычно обращаете внимание на суставы рук и ног. Однако стоит помнить, что рот является первой точкой входа для бактерий, которые могут проникнуть в другие части вашего организма, сообщает MedikForum.ru.

"Эти микробы могут вызвать проблемы, в том числе воспаления. Это может быть рецептом "серьезных" проблем со здоровьем, включая артрит челюсти", — сообщает семейный врач Татьяна Захарова.

Хорошей новостью является то, что врач предостерегает нас о тревожных признаках, на которые следует обратить внимание.

Врач рекомендует обращать внимание на следующие симптомы артрита челюсти:

  • Скрип, скрежет, щелканье или хрустящие звуки.
  • Затруднения при жевании.
  • Боль в области лица, ушей или шеи.
  • Головные боли.
  • Воспаление в области суставов челюсти или их около.
  • Скованность челюстей, особенно утром.
  • Чувствительность челюсти.
  • Боль, которая может быть как тупой, так и острой, при движении челюстью.
  • Ограниченная подвижность суставов или блокировка челюсти.
  • Зубная боль.

Если у вас возникают боли в челюсти, важно обратиться к стоматологу как можно скорее.

Чем раньше вы обнаружите и начнете лечить артрит, тем больше шансов предотвратить повреждение челюсти.

"Артрит челюсти также может вызывать симптомы, связанные с расстройствами эмпоромандибулярного сустава (ВНЧС). Они могут включать хроническое воспаление, разрушение хряща и ограничение движения челюсти", — утверждает Захарова.

К счастью, есть несколько шагов, которые можно предпринять для предотвращения и устранения воспаления во рту, что поможет снизить риск развития артрита челюсти.

Захарова рекомендует следующее:

  • Включите в рацион разнообразные продукты, чтобы улучшить состояние вашего микробиома, особенно бобовые, фасоль и фрукты.
  • Употребляйте ферментированные продукты, такие как йогурт, квашеная капуста и кефир.
  • Питайтесь продуктами, богатыми пребиотиками, чтобы способствовать росту полезных бактерий, например, артишоки, бананы, спаржа, овес и яблоки.
  • Ограничьте потребление сахара, так как сахар может способствовать росту кислотообразующих бактерий, таких как Streptococcus Mutans.
  • Избегайте газированных и диетических напитков, так как они могут повредить зубы и разрушить полезные бактерии.
  • Выберите зубную пасту, способствующую улучшению состава микробиома.
  • Почистите зубы дважды в день, используя мягкую зубную щетку и зубную нить.
  • Используйте средства для полоскания рта, но не сразу после чистки зубов, чтобы не удалять защитный фтор из зубной пасты.

Захарова подчеркивает, что ферментированные продукты не только способствуют здоровью кишечника и иммунной системы, но также могут помочь уменьшить болевые симптомы артрита. Она советует употреблять по две порции ферментированных продуктов в день, чтобы достичь максимальной пользы.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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