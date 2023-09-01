Сомнолог Кудинов: Недосып может способствовать развитию рака

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире долгий и здоровый сон из привычной части жизни превратился в непозволительную роскошь. С детства все мы усвоили догму — "долгий сон — хорошо, недосып — плохо". Однако, сколько же на самом деле опасностей таит в себе недостаток сна?

Фото: openverse

О болезнях, которые обостряются на фоне недосыпа и как правильно "добирать" недостающее время сна, рассказал корреспонденту "Радио 1" сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.

"Дело в том, что сон — это не просто отдых головного мозга. Он продолжает работать, занимается настройкой организма, формированием долговременной памяти", — объяснил эксперт.

В краткосрочной перспективе, от недосыпа может снижаться скорость реакции, ухудшаться память, а также способность принимать взвешенные и адекватные решения, отметил Кудинов. В долгосрочной же — развитие артериальной гипертензии, увеличение массы тела, сахарный диабет, снижение активности иммунной системы.

"Иммунитет у нас отвечает и за подавление опухолевых клеток, и если он ослабевает, то риски развития онкологических заболеваний увеличиваются", — предостерег сомнолог.

Кудинов строго подчеркнул, что ​сон — не простое удовольствие, а совершенно необходимая вещь, и им нельзя жертвовать ради работы. Чтобы высыпаться каждый день необходимо спать по 7-8 часов.

"Мы не можем выспаться впрок, но компенсировать недосып можно. Другой вопрос в том, что это нельзя делать за счет того, чтобы в выходные поспать подольше и встать попозже. Нужно ложиться пораньше, и за счет этого увеличивать продолжительность сна", — в завершении посоветовал Кудинов.

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