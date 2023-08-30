В Ростове-на-Дону врачи впервые удалили желчные камни у четырёхлетнего ребенка

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинские специалисты из детского и пластического хирургического отделений Ростовской горбольницы №20 успешно осуществили операцию по удалению желчных камней у четырехлетнего ребенка, сообщает местное СМИ "Панорама". Об этом стало известно 30 августа благодаря информации, предоставленной министерством здравоохранения Ростовской области. Маленький пациент был доставлен в больницу с жалобами на боли в эпигастрии, вялость, слабость и желтушность склер. Симптомы начали проявляться девять дней назад, состояние ребенка быстро ухудшалось.

Фото: официальный сайт Министерства здравоохранения Росии

Хирурги Александр Лейга и Константин Воловик срочно провели лапароскопию, в ходе которой были обнаружены резкое расширение желчного пузыря и протока, а также воспаление желчных путей у малыша. Было принято решение о неотложной операции при помощи ультратонкого дуоденоскопа диаметром 13,2 мм. Ситуация осложнялась тем, что у детей данного возраста диаметр пищевода составляет 13-15 мм, а специализированных детских дуоденоскопов не существует.

Врачи успешно провели "ювелирную" операцию, во время которой было удалено более 10 желчных камней из протоков с сохранением сфинктера и функции большого дуоденального сосочка, подтвердили в областном Минздраве. В настоящее время ребенок находится в хорошем состоянии.

Следует отметить, что данная патология редко встречается у детей — лишь в 1 случае из 5 тысяч. Эта операция впервые была проведена в Ростовской области у маленького пациента. Ранее местные медики спасли младенца с пятикратным обвитием пуповиной.

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