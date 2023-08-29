Вирусолог: возбудитель "болезни легионеров" живёт в кондиционерах

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Легионеллёзом можно заразиться только при вдыхании бактерии, которая живёт в основном в закрытых влажных местах, например, в кондиционерах. Заражение при аспирации возможно, там, где распространяется влажный воздух. Об этом рассказала вирусолог Елена Малинникова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Специалист также добавила, что для "болезни легионеров" характерен формат небольших вспышек, которые возникают чаще всего в закрытых помещениях.

По словам врача, особенно опасен легионеллёз для людей старшего возраста. Болезнь вызывает пневмонию, которая прогрессирует вплоть до остановки дыхания, заключила собеседник издания.

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