Профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал в беседе с Pravda.Ru, чем опасен новый штамм COVID-19 под названием "Эрис". ВОЗ заявила о росте заболеваемости им на 80 процентов, однако летальность снизилась почти на 60 процентов. Тем не менее, в мировую тройку стран с наиболее высокими показателями по смертности вошла Россия.
По словам собеседника издания, маски в данном случае практически бесполезны, и от них отказался даже Китай, который очень эффективно их использовал в первое время.
"Эволюция коронавируса идет в сторону снижения количества вируса, необходимого для заражения человека. И если раньше только воздушно-капельный путь был, позволял проходить заражение и переход инфекции от человека к человеку. А капли аэрозоля — это большая вещь, которая вполне задерживалась маской. Сегодня же заражающая доза у этого вируса, очевидно, стала значительно меньше", — объяснил специалист.
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