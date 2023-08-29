Вирусолог Чепурнов: ношение масок не защитит от нового штамма коронавируса "Эрис"

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал в беседе с Pravda.Ru, чем опасен новый штамм COVID-19 под названием "Эрис". ВОЗ заявила о росте заболеваемости им на 80 процентов, однако летальность снизилась почти на 60 процентов. Тем не менее, в мировую тройку стран с наиболее высокими показателями по смертности вошла Россия.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По словам собеседника издания, маски в данном случае практически бесполезны, и от них отказался даже Китай, который очень эффективно их использовал в первое время.

"Эволюция коронавируса идет в сторону снижения количества вируса, необходимого для заражения человека. И если раньше только воздушно-капельный путь был, позволял проходить заражение и переход инфекции от человека к человеку. А капли аэрозоля — это большая вещь, которая вполне задерживалась маской. Сегодня же заражающая доза у этого вируса, очевидно, стала значительно меньше", — объяснил специалист.

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