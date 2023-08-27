Ирландский врач назвал ранние признаки диабета, которые нельзя игнорировать

Сахарный диабет второго типа — это заболевание, которое не всегда раскрывает свое присутствие сразу, и для многих людей это может стать неожиданностью.
Это состояние может продолжаться многие годы, не проявляясь, но при этом нанося непоправимый вред организму. Тем не менее, существуют симптомы, которые могут помочь нам предположить о его наличии, как сообщает MedPulse.
Сухость во рту и жажда. Один из ранних признаков сахарного диабета — сухость во рту, сопровождаемая ощущением жажды. Если вы обратили внимание, что перед сном постоянно испытываете жажду и даже берете с собой бутылку воды в постель, стоит уделить этому внимание.
Частые посещения туалета. Если стало заметно, что вы часто идете в туалет маленькими порциями, особенно два-три раза перед сном или даже ночью во время сна, это может свидетельствовать о развивающемся сахарном диабете.
Проблемы с зрением. Сахарный диабет может оказать влияние на ваше зрение. Если вдруг показалось, что все вокруг становится размытым, неясным, или возникли трудности с фокусировкой, разумно обратиться к специалисту.
Зуд и молочница. Обратите внимание на появление зуда в интимных местах или проявление дискомфорта. Это также может быть связано с развивающимся сахарным диабетом.
Трудно заживающие раны и порезы. Еще один признак, на который стоит обратить внимание — это раны и порезы, которые долго не заживают и вызывают болевые ощущения. Если вы сталкиваетесь с такими проблемами, не следует их пренебрегать.
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