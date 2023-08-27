Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Мурино мужчина сбил пешехода и скрылся
Ученые выяснили, что мясо приводит к инфекциям мочевыводящих путей
Врач-диетолог Дюваль поделилась способом избавиться от запора без таблеток
Датские ученые указали на противовоспалительное действие кофе с молоком
Терапевт Чиркова: Единственный эффективный способ убрать жир на животе
Обманите время: как после 50-55 лет быть стройной и активной
В США могут начать процедуру импичмента в отношении Байдена
JACC Advances: дорожный шум вызывает гипертонию
Симоньян заявила, что желающие вернуться в РФ должны помочь участникам СВО

Ирландский врач назвал ранние признаки диабета, которые нельзя игнорировать

1:44
Здоровье

Сахарный диабет второго типа — это заболевание, которое не всегда раскрывает свое присутствие сразу, и для многих людей это может стать неожиданностью.

Это состояние может продолжаться многие годы, не проявляясь, но при этом нанося непоправимый вред организму. Тем не менее, существуют симптомы, которые могут помочь нам предположить о его наличии, как сообщает MedPulse.

  • Сухость во рту и жажда. Один из ранних признаков сахарного диабета — сухость во рту, сопровождаемая ощущением жажды.
    Если вы обратили внимание, что перед сном постоянно испытываете жажду и даже берете с собой бутылку воды в постель, стоит уделить этому внимание.
  • Частые посещения туалета. Если стало заметно, что вы часто идете в туалет маленькими порциями, особенно два-три раза перед сном или даже ночью во время сна, это может свидетельствовать о развивающемся сахарном диабете.
  • Проблемы с зрением. Сахарный диабет может оказать влияние на ваше зрение. Если вдруг показалось, что все вокруг становится размытым, неясным, или возникли трудности с фокусировкой, разумно обратиться к специалисту.
  • Зуд и молочница. Обратите внимание на появление зуда в интимных местах или проявление дискомфорта. Это также может быть связано с развивающимся сахарным диабетом.
  • Трудно заживающие раны и порезы. Еще один признак, на который стоит обратить внимание — это раны и порезы, которые долго не заживают и вызывают болевые ощущения. Если вы сталкиваетесь с такими проблемами, не следует их пренебрегать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Первые симптомы сахарного диабета
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Морпехи США погибли не в Австралии, а под Работино

Американский вертолёт V-22 Osprey, на котором находились двадцать морпехов США, разбился во время учений у берегов Австралии.

Такое число погибших солдат США "у берегов Австралии" связано с легализацией потерь на Украине
Разведчик ВС РФ: Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
Австрийский политик предложил демонтировать Бразилию за поддержку России
ВСУ получат до 200 истребителей F-16, но есть нюанс — Коротченко
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
В Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях сильные взрывы
ВСУ дошли до сложнейшего участка обороны ВС России — ISW
Владимир Зеленский рассказал, как захватит Крым
Владимир Зеленский рассказал, как захватит Крым
Последние материалы
Датские ученые указали на противовоспалительное действие кофе с молоком
Терапевт Чиркова: Единственный эффективный способ убрать жир на животе
Обманите время: как после 50-55 лет быть стройной и активной
В США могут начать процедуру импичмента в отношении Байдена
JACC Advances: дорожный шум вызывает гипертонию
Симоньян заявила, что желающие вернуться в РФ должны помочь участникам СВО
Medicalxpress: Врач Портер рассказал о продуктах, ведущих к образованию камней в почках
В Госдуме рассмотрят законопроект об упрощении школьной формы
Ирландский врач назвал ранние признаки диабета, которые нельзя игнорировать
ВЦИОМ: На сколько подорожают цветы к 1 сентября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X