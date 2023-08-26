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Офтальмолог Русановская: наращивание ресниц может привести к опасным заболеваниям глаз

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Здоровье

Повреждение роговицы во время процедуры наращивания ресниц или аллергическая реакция на используемый клей могут повысить вероятность развития кератита, воспалительного заболевания глаза. Врачи также отмечают, что наращивание ресниц может быть связано с риском конъюнктивита. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала врач московской ГКБ №52 Анна Русановская.

Офтальмолог Русановская: наращивание ресниц может привести к опасным заболеваниям глаз
Фото: creativecommons

Поэтому рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными при проведении подобных процедур. Если у вас появились покрасневшие глаза, симптомы кератита или конъюнктивита, важно обратиться к офтальмологу для диагностики и назначения соответствующего лечения.

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Чем опасно наращивание ресниц?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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