Офтальмолог Русановская: наращивание ресниц может привести к опасным заболеваниям глаз

Повреждение роговицы во время процедуры наращивания ресниц или аллергическая реакция на используемый клей могут повысить вероятность развития кератита, воспалительного заболевания глаза. Врачи также отмечают, что наращивание ресниц может быть связано с риском конъюнктивита. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала врач московской ГКБ №52 Анна Русановская.
Поэтому рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными при проведении подобных процедур. Если у вас появились покрасневшие глаза, симптомы кератита или конъюнктивита, важно обратиться к офтальмологу для диагностики и назначения соответствующего лечения.
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